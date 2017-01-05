〈南部〉大新營「糖鐵自行車道」 跨3區漫遊
2017-01-05
〔記者王涵平／新營報導〕台南市政府推動大新營糖鐵自行車道通廊，將糖業遺跡轉型，計畫建構跨新營、鹽水、後壁三區雙環三核心迴路漫遊旅程。
市長賴清德昨天視察自行車道推動成效，都發局簡報說，嘉南大圳新營支線及台糖舊鐵道可說是大新營地區發展過程的兩條重要命脈。嘉南大圳北幹線系統的新營支線、岸內分線及太子宮分線，新營支線貫穿新營市區，部分路段與舊糖鐵平行或交錯，形成獨特文化地景。
糖業沒落後，近年來自行車盛行，舊糖鐵及平坦地形等條件，非常適合改造，鹽水舊火車站、南紙社區卸鹽台、新營鐵支路花園、天鵝湖及後壁菁寮老街等重新串連規劃。
都發局長吳欣修說，將以新營糖廠為核心，連結鹽水、後壁，透過台糖鐵道系統轉為自行車休閒運動路網，建構新型態的城鄉慢活空間結構，以健康綠動為核心精神，用糖鐵串連新營至後壁、鹽水間綠色休閒網絡，規劃田園生活線、水圳風貌線及台糖鐵路線等主題漫遊路徑。
他說，至一○五年底闢建糖鐵自行車道達三公里，經費兩千一百萬元，單車道與步道由文化中心、區公所或里辦公處、社區發展協會、社團管理，永續經營。
目前許多路段已開放，新營區東光街小公園通往天鵝湖的自行車與步行共用道，常見民眾騎單車或健行；但有人反映，這個路段地處偏僻，雜草與路燈平時應加強管理維護，保障民眾安全。
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