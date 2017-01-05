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〈南部〉問鼎市長？ 藍營議員黃柏霖︰先做好黨部主委

2017-01-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕被視為下屆高雄市長藍營熱門人選之一、身兼國民黨高市黨部主委的市議員黃柏霖表示，現階段只想先努力把主委工作做好，但他也認為，人到了一個程度，應要「捨我其誰」。

黃柏霖問政風格理性，擅長監督市府財政赤字，去年也曾代表國民黨參選立委，被視為藍營青壯派指標之一，且被看好是下屆市長藍營熱門人選之一。

他去年五月接任國民黨高市黨部主委，陸續推出志工培訓、國民黨咖啡館、各類型講座與智庫討論等，企圖透過創意活動，讓國民黨更活潑，也調整國民黨組織運作模式，引起地方關注。

黃︰到一個程度應捨我其誰

由於積極奔走基層，黃柏霖的企劃案也常被聯想與參選市長有關，他則強調沒想那麼多，想太多什麼都不用做了，現階段只想努力把主委工作做好，從過往失敗中檢討、記取教訓，為國民黨找回更多自信。

但黃柏霖也說，人到了一個程度，應該要「捨我其誰」。

除了黃柏霖，國民黨不分區立委陳宜民、前立委林國正、甚至資深立委黃昭順，都曾被地方傳聞有機會問鼎市長。

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  • 被視為下屆市長藍營熱門人選，高市議員黃柏霖強調先做好議員、黨部主委等份內工作。（記者王榮祥攝）

    被視為下屆市長藍營熱門人選，高市議員黃柏霖強調先做好議員、黨部主委等份內工作。（記者王榮祥攝）

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