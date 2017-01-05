〈南部〉公共腳踏車 開放廣告出租

2017-01-05

每年可望挹注市庫一千五百萬元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車CityBike受歡迎，光是去年運量就突破三百萬人次，市府環保局開源節流，今年起除了調整費率，開放一百八十七個租賃站刊登廣告，加上腳踏車後土除廣告滿租，每年可望挹注市庫一千五百萬元。

高市CityBike是全國首創，早於台北市的YouBike，自九十八年三月啟用，從當年十四萬人次使用，運量逐年攀升，累計到去年已有一千二百萬人次，去年除了九月受颱風影響外，每月運量突破三十萬人次，近半年來成長快速，與前年同期運量相比，成長率超過三成五。

市府環保局為開源節流，今年起調整租車費率，維持前半小時免費，半小時至一小時只收五元，影響不到一成使用人數，半小時內捷運轉乘CityBike，享有一小時內免費；民眾騎CityBike轉搭捷運，維持原有的四元補助，比台北市YouBike更優惠。

環保局評估假日單站月使用運量突破一萬人次，今年公告高市公共腳踏車租賃站廣告物張貼板管理辦法上路，開放一百八十七個租賃站，刊登大、小型廣告，總計一百多面看板，但內容有違背法令或公共秩序、善良風俗之虞者，將撤銷或廢止許可。

局長蔡孟裕表示，CityBike目前後土除廣告呈現滿租狀態，尤其假日單站月使用運量突破一萬人次，租賃站看板具有一定廣告效果，未來挹注市庫收入部分，也會用來提升服務品質，堪稱是一舉數得，歡迎各界人士承租，達到廣告與宣傳效益。