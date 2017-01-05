〈南部〉公共腳踏車 開放廣告出租
2017-01-05
每年可望挹注市庫一千五百萬元
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市公共腳踏車CityBike受歡迎，光是去年運量就突破三百萬人次，市府環保局開源節流，今年起除了調整費率，開放一百八十七個租賃站刊登廣告，加上腳踏車後土除廣告滿租，每年可望挹注市庫一千五百萬元。
高市CityBike是全國首創，早於台北市的YouBike，自九十八年三月啟用，從當年十四萬人次使用，運量逐年攀升，累計到去年已有一千二百萬人次，去年除了九月受颱風影響外，每月運量突破三十萬人次，近半年來成長快速，與前年同期運量相比，成長率超過三成五。
市府環保局為開源節流，今年起調整租車費率，維持前半小時免費，半小時至一小時只收五元，影響不到一成使用人數，半小時內捷運轉乘CityBike，享有一小時內免費；民眾騎CityBike轉搭捷運，維持原有的四元補助，比台北市YouBike更優惠。
環保局評估假日單站月使用運量突破一萬人次，今年公告高市公共腳踏車租賃站廣告物張貼板管理辦法上路，開放一百八十七個租賃站，刊登大、小型廣告，總計一百多面看板，但內容有違背法令或公共秩序、善良風俗之虞者，將撤銷或廢止許可。
局長蔡孟裕表示，CityBike目前後土除廣告呈現滿租狀態，尤其假日單站月使用運量突破一萬人次，租賃站看板具有一定廣告效果，未來挹注市庫收入部分，也會用來提升服務品質，堪稱是一舉數得，歡迎各界人士承租，達到廣告與宣傳效益。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
空污加劇 枋寮清晨見「晚霞」
民眾出門頻頻咳嗽這幾天天氣放晴，但冬日冷空氣沉降仍持續發生作用，空污無法散去，枋寮昨天清晨就見到類似「晚霞」詭異顏色，讓早晨出門運動、送小孩…
網友回應
熱門新聞
- 一早醒來想外出 家門竟被一道牆堵住…
- 春節東部幹線車票開賣 熱門時段瞬間搶購一空
- 自由廣場》〈北社評論〉是台灣該為自己正名的時候了
- 0.2秒 絕殺盧比歐的英雄夢
- 諾獎搖籃 德研究院落腳新竹
- BV春夏 休閒愜意慶50週年
- 英特爾推出全球首款5G數據機 下半年出貨
- 日本前歌手今井 最富新科女「億」員
- 客訴資料外洩 台哥大罰10萬
- Master就是Alphago 執行長親自證實
- 美近代犯罪史最惡名昭彰 邪教殺人魔曼松傳病危
- 不捨農田閒置 崑濱伯提議分租
- 駐歐盟大使閃辭 英恐「硬脫歐」
- MVP之爭 大帝傲視魏少哈登
- CES》宏達電大秀Vive 12日推新機
- 不知找黨中央還是黨團溝通 王應傑抱怨引發尷尬
- 推三金剛上陣 美、中局部貿易戰倒數
- 林宥嘉同居丁文琪 捧金雞爆雙喜
- GD曬千萬超跑 怒嗆私生飯
- 歐股終止3連漲 大略持平
- 綑綁迷姦少女 「彰化之狼」判9年
- 向川普低頭 福特墨國新廠不建了
- 提款機前驚見「提款雞」？ 網友笑翻：要5號了
- 自由廣場》從瑞典看一例一休的魯莽
- 1例1休沒彈性 賺了休假賠了物價
- 撞緩冲器 紐約火車車禍 逾100人受傷
- 川普︰俄網攻攏是假
- 羅馬尼亞國會通過左傾政府內閣
- 青商會幹部 集體入民進黨
- 自由廣場》留下田町齋場
- 周董看「大王」合約「他值得更多」！
- 邱大宗:布拉是我見過最聰明的洋將
- 天母豪宅華固天鑄 實價登錄每坪150萬
- 高鐵南延屏東? 近期重啟討論
- 「大王」綽號怎麼來? U21奪冠建功猿封「最強王」
- 蘇嘉全 盼民進黨減少臨會議案
- 單親媽高麗菜 她砸萬元整車全包了
- 貧窮世襲 小一生得煮飯顧病嬤
- 血液檢測新技術 追蹤癌症免切片
- 0312密碼狂顯靈-田中實加幻謊寫灣書 撈近200萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉公共腳踏車 開放廣告出租
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分