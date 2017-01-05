〈南部〉《觀察筆記》製造民怨
2017-01-05
國十延伸的規劃，是閉門造車嗎？
就像邱議瑩立委分析的，目前到六龜的瓶頸在美濃中壇，規劃的國十延伸終點在美濃龍肚。只要在假日走過台二十八線，都會發覺中壇塞車之後，又塞在龍肚。
於是，若不跳開這兩處再前往新威蝴蝶橋為終點，有何作用？一來對六龜的溫泉觀光沒幫助，二來對到六龜朝拜寺廟的信徒產生交通不便。
這不是解決問題，而是製造更多問題，引起民怨。
因為不僅違背原先延伸到六龜新威的美意，還要對阡陌縱橫農田美景的龍肚造成衝擊；那如繡青山，那一嶺奇花，那半溪煙水，先民的足跡都可待成追憶。
不是嗎？要解決的瓶頸未解，反而又打上更龐大的農田農村景致保護的結。
規劃偏差如此，需要重做深入確實的田野調查。這是公共工程，就需要地區的大眾受益。
高雄中央山脈的花園，一直等待國十公路的到來！（資深記者黃明裕）
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