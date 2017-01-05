| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約列車險出軌傷百人 朝人為因素調查
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》製造民怨

2017-01-05

國十延伸的規劃，是閉門造車嗎？

就像邱議瑩立委分析的，目前到六龜的瓶頸在美濃中壇，規劃的國十延伸終點在美濃龍肚。只要在假日走過台二十八線，都會發覺中壇塞車之後，又塞在龍肚。

於是，若不跳開這兩處再前往新威蝴蝶橋為終點，有何作用？一來對六龜的溫泉觀光沒幫助，二來對到六龜朝拜寺廟的信徒產生交通不便。

這不是解決問題，而是製造更多問題，引起民怨。

因為不僅違背原先延伸到六龜新威的美意，還要對阡陌縱橫農田美景的龍肚造成衝擊；那如繡青山，那一嶺奇花，那半溪煙水，先民的足跡都可待成追憶。

不是嗎？要解決的瓶頸未解，反而又打上更龐大的農田農村景致保護的結。

規劃偏差如此，需要重做深入確實的田野調查。這是公共工程，就需要地區的大眾受益。

高雄中央山脈的花園，一直等待國十公路的到來！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
空污加劇 枋寮清晨見「晚霞」

民眾出門頻頻咳嗽這幾天天氣放晴，但冬日冷空氣沉降仍持續發生作用，空污無法散去，枋寮昨天清晨就見到類似「晚霞」詭異顏色，讓早晨出門運動、送小孩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》製造民怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.