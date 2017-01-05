〈南部〉國道十號延伸只到美濃 六龜人批「半套」
〔記者黃佳琳／高雄報導〕為解決台廿八線美濃中壇段長年塞車問題，國發會去年底通過交通部提報的「國道十號里港交流道至台廿八線龍肚段聯絡道路可行性評估報告」，報告認定可有效解決交通壅塞，並增進觀光，但地方說明會時卻是砲聲隆隆，痛批浪費人民納稅錢，只是把塞車路段從中壇改到龍肚。
根據規劃，這條東西向省道公路的起點，自國道十號里港交流道匝道末端開始，路線往東約略平行（荖濃溪）土庫堤防北側廊帶，經市道一八一線後轉往東北，路線終點銜接至台廿八線（龍肚段）；該替代道路總長十二多公里、路寬卅公尺，可設雙向四線快車道及兩線慢車道，預計要七年時間才能完工。
當初規劃快速道路 如今變成一般省道
昨天上午由立委邱議瑩召開的地方說明會，交通部官員列席向鄉親說明方案，卻引來地方強烈不滿。六龜區中興里長王茗洋抨擊，當初規劃案是從里港交流道建設一條新的快速道路直達六龜新威里，但規劃案出爐後，卻從快速道路變成一般省道，甚至也不到六龜，只到半途的美濃。
六龜中興里長︰對改善塞車無助益
王茗洋還說，原規劃案是要解決台廿八線美濃中壇段長年塞車問題，但新方案只到美濃龍肚，只是把塞車路段從中壇改到龍肚，不但對改善塞車一點幫助都沒有，還白白浪費人民納稅錢，「事情做一半不如不要做」。
美濃愛鄉協會︰衝擊特定農業區
美濃愛鄉協會也指出，新方案把路段改到龍肚後，將衝擊正在發展的美濃特定農業區，影響農民生計不說，徵地問題還會影響糧食自給率，希望交通部能重新審慎評估此方案。
立委邱議瑩建議交通部應重新評估
邱議瑩會後建議，交通部應重新評估延伸到六龜的可行性，且依目前方案施工，也要七年後才看得到成效，屆時交通狀況若有所改變，得再花錢重新施工，不如趁現在一次做好。
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