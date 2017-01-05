〈南部〉國中師對生性騷 台東教育處︰已調查
2017-01-05
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣某國中傳出師對生疑似性騷擾案，縣教育處副處長劉俊毅說明，已於去年底月接獲通報，仍在調查階段，而這位老師持續請休假。
遭爆私訊示愛還要求刪對話
台東縣一所任教超過十年的國中主任疑似用通訊軟體LINE向女學生示愛，還要求女學生刪除對話，有民眾在「爆料公社」貼出師生LINE對話，對話中老師對女學生說「我喜歡你笑的樣子」、「很甜」，也要求女學生「別跟任何人講我密你」、「最好刪我和你的對話」等，引發網友痛批。
另一生也指控五年前被熊抱
而昨天也有另一位學生指同一位老師五年前叫她到宿舍、還從後面熊抱她，讓她感受很不好、在心裡造成陰影，這位學姐說，當時許多人都不相信她的話，會說出往事，就是希望這位老師調離，不要再有學妹受害。
劉俊毅說明，學校已於去年十二月五日接獲通報，並組成調查小組，但其間曾因交通因素，外聘委員無法到學校，目前調查已告一段落，正在撰寫調查報告，而這位老師目前請假中。
他說，等調查報告出爐後，將交由學校性平委員會認定是否成立，再交由教評會懲處，若確定事實，最嚴重可解聘。
劉俊毅說，這位主任的確曾被檢舉過，當時的調查結果是未成立，而這所國中在一百、一百零四年均有類似案件，不確定是否為同一位老師，教育處已要求國中提供當初調查資料，會再重新檢視調查過程有無缺失。
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