〈南部〉空污加劇 枋寮清晨見「晚霞」

2017-01-05

民眾出門頻頻咳嗽

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這幾天天氣放晴，但冬日冷空氣沉降仍持續發生作用，空污無法散去，枋寮昨天清晨就見到類似「晚霞」詭異顏色，讓早晨出門運動、送小孩上學的民眾被嗆得不斷咳嗽。

枋寮鄉北有養豬場，東有養雞場，西則有工業區，南邊的蓮霧園還時常有焚燒廢枝葉，不少鄉民無奈指稱已成「逐臭之鄉」，東北季風南下帶來中國空污物，再讓空氣品質每下愈況，清晨讓送小孩上學的家長嚇得直呼「空氣怎麼了」？

「空氣難以讓人安居」！居民張仁吉批評，明明是清晨卻見「晚霞」，被嗆得頻頻咳嗽，最近晚間還常飄來雞屎臭味綜合焚燒煙味，晚上不敢開窗，要求政府正視居民「呼吸」權力，並增設空品測站，若無解不排除抗議。

縣府空污科指出，近來中國空污物隨東北季風南下，常造成中南部空氣品質不良，縣府要求砂石場灑水頻率提高、工廠降載，歲修也排在空品不良期，還有禁燒枝葉、加速淘汰老舊車輛措施，至於空品測站設置有其人口條件，會向環保署爭取。