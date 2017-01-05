〈南部〉鹿野新植茶樹 每公頃最高補助10.5萬

2017-01-05

每年僅約8公頃申請 復耕慢

〔記者王秀亭／台東報導〕鹿野茶區是台東縣主要茶葉產地，為維持茶樹栽種面積，農糧署、鹿野鄉公所及鹿野地區農會補助新植茶樹者，每公頃最高補助十萬五千元，不過農友表示，現在面臨最大問題是找不到農田可新植茶樹，每年僅約以八公頃的速度復耕。

台東鹿野茶區雖位於中高海拔，近年來推動紅烏龍特色茶有成，但茶樹栽種十多年就老化，須新植以維持產量，復育、新植成本每公頃高達三十萬元，為減輕茶農種植的負擔，不讓茶區因面積減少而沒落，鹿野鄉公所從九十三年起開辦復育計畫，每年補助新植茶樹的種苗，全鄉栽種面積近年來維持在一百至一百一十公頃間。

鹿野地區農會推廣部表示，茶樹是所有農作中，唯一持續補助種苗的農作，今年農糧署每公頃補助五萬元，申請日期至六日截止；鹿野鄉公所補助最高五萬元，農會則補助五千元，申請日期至一月底，也就是只要在鹿野鄉復耕、新植茶樹的農友，每公頃最高可補助十萬五千元。

地主不打長約 茶園地難尋

鹿野鄉公所農觀課長王再義指出，由於鄉內適合栽種茶區的地區以龍田、永安等地為主，茶樹三年以上才可收成，十年以才能回本，許多農地地主不願與茶農訂下長期契約，寧願租給栽種鳳梨、香蕉等短期作物的農友，造成復育茶園的農地難尋，近三年來申請的面積都在八公頃左右。

今年已提出復耕申請的上將茶園農友林潮意表示，去年颱風接連侵襲台東，鹿野部分茶樹受損甚至枯死，導致產量減少，趁此次機會汰舊換新，由於茶樹屬長期作物，難承租到新的農地，今年申請新植茶樹為自家農地。