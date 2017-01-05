〈台北都會〉台客新春大團拜 台北水岸大歡唱
2017-01-05
〔記者聶瑋齡／台北報導〕由僑委會主辦、台北市觀光傳播局協辦的「台客、新春、大團拜，亞洲巡迴演唱會台北首站公演」昨在台北水岸廣場PIPE LIVE MUSIC熱力開唱，現場音樂旋律搖滾動人，有文夏、文香、于台煙、黃連煜、董事長樂團、安歆澐、張三李四、魔術師簡銘宣，音樂主軸涵蓋國、台、客、原等台灣四大族群的音樂。
為宣慰亞洲僑胞，二月二日到三月五日僑委會亞洲春節文化訪問團將赴日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、越南、柬埔寨演出，為期一個月的巡演將帶給海外僑胞一個溫暖的新年。
寶島歌王文夏與文香在現場演唱「再會呀！港都」、「彼個小姑娘」、「漂浪之女」，帶領人們體驗台語經典的美好，文夏在現場歌唱時掌聲不斷，歌王風采依舊，文夏問觀眾好不好聽？並說「我的歌六十年都很好聽（台語）」。安歆澐演唱的「親密愛人」歌聲動人心弦，另有魔術與董事長搖滾樂現場精彩演出。
承辦單位「這虎音樂」負責人趙家駒表示，音樂由台灣國寶文夏老師揭開序幕，這次亞洲巡演主要是為了僑胞，僑胞可能很久沒有回來台灣會思念故鄉，在演場會加入了台灣美麗風景的投影片。具搖滾穿透力的董事長樂團說，希望用音樂文化去凝聚海外僑胞的力量，增進國內外對台灣的本土意識。
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