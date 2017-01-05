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〈台北都會〉水果供不應求 價格較去年貴2成

2017-01-05

〔記者黃建豪／台北報導〕農曆春節接近，民眾採買民生用品需求將逐漸增加，但今年以來水果價格相較去年同期平均貴約兩成，棗子、橘子等冬季應景水果平均批發價都比去年貴約五元。承銷商說，今年水果供應量明顯不足，越接近過年可能會越貴，民眾抱怨水果貴不想買，市場生意也不好做，生意人叫苦連天，可能要等到四月水果產期才會明顯改善。

北農指出，昨天水果零售市場銷售狀況遲滯，承銷人需求量減少買氣轉弱下挫，場內交易市況疲軟，價格全面下探， 下跌有棗子、草莓、百香果、鳳梨、椪柑、檸檬、木瓜、雪梨、番石榴、蓮霧、洋香瓜、甜柿等水果。但因今年水果供貨量少，整體價格還是貴。

台北青果商業同業公會說，去年九月、十月由於颱風接連衝擊產地，一年一收的水果產期被打亂，連帶造成水果價格在今年初變貴，例如民眾常買的柑橘類，雖然縮水後較甜不酸品質好，但產期已經結束，之後可能再變貴，其他水果產量也少，大概要撐到四月生意才會比較好做。

實際走訪水果行比較價格，業者說，今年價差最大是香蕉，平均價格比去年同期貴約三成；珍珠芭樂貴了二成六；過年最常買的椪柑也貴了一成六，買氣大概從去年底就開始不好，客人買的量也比較少，而且直接買整顆水果的人變少，買切好後盒裝和袋裝的人變多。

北農也說，今年整體供給面不足，所以價格一定比去年貴，供貨量明顯減少的水果包括棗子、蓮霧、芭樂、香蕉、番石榴，還有過年常買的水果禮盒都可能讓民眾荷包更加縮水。

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  • 今年初水果產量不足，價格相較去年同期貴約兩成。（記者黃建豪攝）

    今年初水果產量不足，價格相較去年同期貴約兩成。（記者黃建豪攝）

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