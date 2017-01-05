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〈台北都會〉小六學童認識自慰家長反彈 專家︰放下偏見

2017-01-05

數千家長連署 要求不當性平教育退出

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤、何世昌／台北報導〕北市議員汪志冰接獲國小家長陳情，指出國小性別教育課程引用北市教育局編印的「校園談性—國小兩性教育資源手冊」，在課堂教導小六學童何謂自慰，並分組讓男女討論，家長認為性平教育嚴重偏差，會使學童過早耽溺於對性的好奇。北市已有五十餘校、數千名家長連署，要求不當性平教育課程退出校園，但專家呼籲尊重專業。

北市教育局昨行文各校暫停使用該手冊。教育局主秘廖文靜表示，各校使用性平教材，均使用教育部委託國家教育研究院審定通過的教科書，若使用自編教材及補充教材，需經學校課程發展委員會討論通過。教育局將加強把關，教材一律提送學校性平教育委員會。

專家籲尊重專業 面對小學生的好奇心

面對家長質疑學校不應教導小六生自慰等性教育課程，人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，過去避談性教育，學生面對自身的情感、身體，充滿「不好意思」、「不敢談」、「不敢想」等負面感受，但這樣的時代已過，教育不應走回頭路。馮強調，性別教育是專業課題，家長或議員應放下偏見、尊重專業意見。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡認為，這件事情要正向思考，其實小學生對這方面是好奇的，家長或教育者要好好的去談跟面對，議員或家長當然會擔心，但要看到現況。

汪志冰昨偕同市議員戴錫欽、鍾小平、吳世正，及多名國中小家長團體代表召開記者會。汪指出，目前的國小性平教育，一學年法定進行八小時，每學期四小時，教育局不但沒有規定授課人士資格，對授課內容也完全沒掌握，許多不具教學資格、對學童身心發展不瞭解的校外人士進入校園，主導性平教育。

北市國小學生家長會總會長吳宜倫表示，性別平等應教導孩子對性別更多的尊重與包容，沒想到教材呈現的內容包括同志教育。他要求各校教科書審議委員、性平委員、課程發展委員，家長席次至少應達三分之一。

兩性教育編擬 教局允各校增家長代表

對此，教育局說，該手冊是依教育部於民國八十九年性平課綱編擬、九十年出版，提供教師教學參考的資源用書，因家長及教師曾提問如何教導孩子認識自慰，也有學生問何謂自慰，才會編列自慰教材。為廣納家長意見，將要求各校增加具性別平等意識家長代表一人，即至少兩名家長代表。

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  • 北市國小兩性教育資源手冊中教導學生何謂自慰，引發家長團體不滿。（記者蔡亞樺翻攝）

    北市國小兩性教育資源手冊中教導學生何謂自慰，引發家長團體不滿。（記者蔡亞樺翻攝）

  • 北市議員汪志冰昨偕同多名家長團體代表，召開記者會要求不當性平教育退出校園。（記者蔡亞樺攝）

    北市議員汪志冰昨偕同多名家長團體代表，召開記者會要求不當性平教育退出校園。（記者蔡亞樺攝）

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