〈台北都會〉新北市長提名暖身？ 吳秉叡送春聯

2017-01-05

〔記者何玉華／新北報導〕新北市立委吳秉叡與多名立委、市議員，聯名發送雞年春聯「雞祥如意」，並印製與總統蔡英文聯名的三千份拜年海報，被認為是為市長選舉提名暖身，吳秉叡說，年後會選擇適當時機跟大家報告。

吳秉叡提到他曾擔任前台北縣長蘇貞昌的機要秘書六年、市黨部主委、立委，對市政有深入了解，金雞年來臨，希望新北市過去被詬病的效率不彰、市政滿意度低落等狀況，在中央與地方民意代表的監督下，「就像電腦當機之後，reset重開機」。

參與聯名春聯的包括立委呂孫綾、蘇巧慧、張宏陸、市議會副議長陳文治、民進黨團總召張瑞山、副總召陳永福、議員王淑慧、賴秋媚、彭成龍、羅文崇、李倩萍、李余典、何淑峰等人；副議長陳文治說，市長任期已過半，且新北幅員遼闊，有意角逐市長的人選差不多要明朗化，吳秉叡是目前民進黨已表態的人選中，最「到位、適任」的。

此外，對於「財政收支劃分法」遲未修法造成的市庫困窘，吳秉叡受訪時表示，財劃法的公式太複雜，有的是城鄉差距、有的是人口，還有工商業比，中央政府已在研議，未來討論時，一定會全力捍衛地方權益。