〈台北都會〉NG白鯧1尾350元 週六開賣

2017-01-05

〔記者俞肇福／基隆報導〕剩不到一個月就是農曆春節，象徵年年有餘的白鯧，向來是國人年夜飯的必備菜餚，基隆區漁會本週六推出ＮＧ白鯧每尾三百五十元，透抽一袋兩尾一百元特價販售；十四日、十五日則在漁會門市推出漁產品購物滿千，就可以五百元加價購買一尾白鯧。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，為了與全民一起力抗萬物齊漲，民眾只要訂購區漁會年貨禮盒，宅配費用一律由區漁會吸收，一個年貨禮盒宅配費約一百六十元或一百七十元，省下的錢可讓民眾多買些年貨，一起過好年。

基隆區漁會今年特別推出ＮＧ白鯧與ＮＧ透抽兩種海產，以一尾重約七百多公克的白鯧為例，市價超過七百元，不過漁會的ＮＧ白鯧因為外觀不佳，一尾只賣三百五十元；陳文欽表示，ＮＧ白鯧有的因尾鰭不完整，或是賣相較差，ＮＧ透抽則有的沒頭，有的外表不好，但都不影響漁獲品質。

陳文欽說，以往這些都是賣給漁會員工，這次開放民眾採買，不過絕對新鮮，請大家放心。

為了提供物美價廉的漁獲，基隆區漁會也準備一千六百元精緻禮盒、兩千一百元特級禮盒、三千六百元頂級禮盒。