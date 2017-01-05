〈台北都會〉當居服員伴病患 26歲宅男變暖男
2017-01-05
〔記者張安蕎／新北報導〕居家服務員工作辛苦，難以吸引年輕新血，廿六歲的黃品豪，是少見的男性居服員，雖然工時長又勞累，但他說，「用心付出後，心靈上的滿足無可比擬！」
在三鶯、樹林地區服務已有三年經驗的黃品豪，平常喜歡待在家裡打電動、看漫畫，是個標準宅男，退伍後在母親介紹下，進入居服員一行，才發現自己喜歡默默照顧別人，被同行形容為暖男，總是會一絲不苟地完成個案及家屬所交託的任務與工作。
他回憶說，有名患有小腦萎縮症的照顧個案，令他印象深刻，案主喪失生活自理能力，連家屬也不理不睬，讓案主對人生呈現半放棄狀態，他除了維護案主的身體清潔以及生活大、小事外，也常推著輪椅陪他散步、聊天，盼望讓他在人生最後一哩路上，能獲得應有的尊嚴。
這位案主臨終前曾說，每天最開心、最有意義的事，就是有居服員的陪伴，雖然案主已過世兩年，如今仍讓他深受感動，就算工作累了一整天，但想到那些需要被照顧的人，生活能獲改善，內心就覺得充實許多，身體上的勞累，也變得微不足道。
伊甸基金會三峽服務中心主任林菱佩表示，高齡人口逐年增加，照顧服務人員卻嚴重不足，三峽中心服務超過六百名失能個案，至少需要一百二十名照護員，才足以因應需求，目前三峽中心僅六十四名照護員，嚴重供不應求，呼籲社會多重視長照問題，投入照顧服務。
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