〈台北都會〉休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
〔記者俞肇福／基隆報導〕清華大學一○六年特殊選才拾穗計畫日前放榜，因家庭遭遇變故，休學在家、半工半讀自學的宋沁，以「逆境向上」與「領導專才」錄取；宋沁昨天到國立基中拜訪校長張智惟，感謝恩師當年指點明路，才有今天成果。
宋沁的母親早故，宋沁與阿嬤、阿姨相依為命，高一下學期時因阿嬤車禍，身體左半邊癱瘓，兩位阿姨賺錢有限，白天必須有人照顧阿嬤，宋沁義無反顧擔起照顧責任，學業、家庭兩頭忙，只好休學，照顧阿嬤之餘還打工，賺取生活費，隔年才重新復學，上完高一課程，宋沁再度休學。
打工賺生活費 自學兼顧課業
宋沁說，因為阿嬤需要有人照顧，但體力不堪負荷下，高二她再度休學，當時在豐原高中任教的國文老師張智惟建議她在家自學，才能照顧阿嬤與兼顧課業。
宋沁從小成績表現優異，因為與阿嬤、阿姨相依為命的她，知道只有靠好好讀書，才能翻轉命運；宋沁說，當阿嬤發生嚴重車禍時，她選擇休學照顧阿嬤，面對阿嬤漫長的復健之路，讓她身心俱疲，但是她想起病榻上的阿嬤、想起阿姨對她的愛，人生轉念振作；宋沁說，接下來發生在她身上的事，真的就像書上所說的，「當上帝為你關上一扇門，必會為你開啟另一扇窗」，她休學到補習班打工當家教，受到貴人照顧，她教的學生成績大幅進步，阿嬤病情慢慢好轉，她被引薦到台北上班。
宋沁說，感謝豐中老師張智惟告知可以在家自學，她自訂讀書計畫送交教育局審定，雖然昔日高中同學目前已是大四學生，她才剛成為清大新鮮人，但她卻格外感恩。
宋沁說，回首來時路，這些經歷與考驗，都成為她的人生養分與資產，讓她更加認識自己；這次感謝清大錄取她，雖然大一不分系，大二希望就讀教育心理諮商系，未來則希望考取心理諮商師，藉由所學幫助需要幫助的人。
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