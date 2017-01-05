〈台北都會〉北市運動中心 2月中可線上預約

2017-01-05

〔記者郭逸／台北報導〕台北市十二個行政區陸續完成十二座運動中心，但市議員林亭君發現，民眾搶用運動中心的設備，卻只能打電話預約，市府也未設置專線，十二座運動中心有十二種預約方式；林指出，她曾建議市府建置App或線上預約系統，至今毫無下文，柯市府力推智慧城市，宛如泡影。體育局表示，市長柯文哲指示二月十三日以前，線上系統就會上線。

北市運動中心使用人次去年十月突破一億，中正、南港及萬華運動中心也分別在去年四月和十月完成整建，重新開幕；其中，萬華運動中心設置高爾夫球模擬設備，其他運動中心也各有特色，帶起民眾運動風氣。

不過，林亭君說，她多次接獲陳情，運動中心雖有許多運動設施，但數量不足，民眾還只能以電話預約或臨櫃租借，市府也未設置專線，十二座運動中心有十二種預約方式，費時又麻煩。常在北市運動中心打羽球的郭先生說，羽球場常有團體租借，必須一週前臨櫃或電話預約，但各個運動中心有十二支電話，打到最後都沒耐心，相當麻煩。

體育局運動產業科股長王耀寬說明，目前會要求所有運動中心的營運廠商陸續在網站上建置線上預約系統，還可查詢運動課程；他說，柯市長已指示，二月十三日以前，所有運動中心的線上預約系統須全數上線，屆時民眾可直接在市府統一建置的平台查詢場地和設施使用狀況。