〈台北都會〉違建拆除 比照警察影音蒐證

2017-01-05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市建管處拆違建受阻時有所聞，但市長柯文哲近日裁示，往後建管處人員或委外廠商執行拆除時，將比照警察配戴錄音、錄影設備，若民眾或民代助理阻礙時，人員立即啟動錄影蒐證。市議員質疑，拆除人員不具司法權，未來錄影蒐證，恐會有隱私權爭議。

建管處表示，建管處會預先告知違建戶，接著才會進行強拆，現今較不會發生違建戶抗爭狀況，但坦言拆除現場偶爾會有民代或其助理到場關心。建管處說，現場難免會遇到不理性的拆遷戶，導致拆除人員遭遇困擾，因此有時會動用警力支援，但除非必要，也不會每次都動用到警力。

建管處強調，錄影、錄音目的是為了同仁執勤安全，如有爭議時，再調出影片，此外，建管處人員若手持錄影設備值勤，也可避免民眾動粗、惡言相向。建管處發言人洪德豪表示，同仁執行業務，若被毆打才會憑著影片證據提告，若民眾只是辱罵，並不會拿錄影證據針對民眾。

議員憂侵犯民眾隱私

不過，民進黨市議員洪健益說，錄影、錄音根本是「恐怖時代的東西」，這太over（超過）了，違建本來就依法拆除，很少人會為了違建跟政府拚了，希望北市府平常心看待；且違建是歷史共業，因許多老舊房屋無法都更、改建造成，並不是每個人都想住違建。

台聯黨市議員陳建銘則說，執法人員安全應被保障，但建管處人員拆違建跟警方開罰單不同，建管處錄影也非司法記錄，只是行政罰鍰的輔助工具，他擔心未來建管處錄影侵犯民眾家中隱私，且處置過當，將民眾與建管處人員溝通過程斷章取義。