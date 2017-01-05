〈台北都會〉市府新約提高抽成 北農工會揚言怠工
北農淨利年減3千多萬
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第一果菜批發市場由台北市政府委託台北農產運銷公司經營，雙方合約已於去年底到期，但北市府聽從市議會財政建設委員會建議，將合約使用費抽成大幅提高，預估一年將使北農淨利減少三千六百萬元。據此，北農至今未同意續約，台北農產企業工會甚至揚言在春節前發動怠工，恐造成市場供給中斷，進而衝擊蔬果民生供應與物價。
市場處：調漲比例合法
對於北農企業工會揚言怠工，市場處長許玄謀回應，這次的抽成比例調漲仍在農產品市場交易法的容許範圍內，且第一果菜批發市場的場地和設備是市府給的，工會稱這樣會影響員工生計「邏輯怪怪的」，市府會視工會記者會傳達的訴求再做出回應。
第一果菜批發市場隨著農曆春節接近，市場供需量大增，每天交易蔬果將近兩千公噸，左右大台北地區數百萬人民生需求，若受委託經營批發市場的北農不願意續約，或者罷工導致市場正常供應中斷，從農民、承銷商、傳統零售菜市場、連鎖賣場、小吃業者等市場各通路都會受到影響造成嚴重衝擊。
市場處上週赴財委會報告要與北農簽訂的新合約內容，財委會決議通過第一果菜批發市場的拍賣場、冷藏庫與停車場抽成使用費，抽成比例統一由十％提高至十五％，北市府約可多抽取三千六百萬元租金，幾乎佔北農往年稅前淨利的八十六％。
工會今天開記者會抗議
北農指，若市府收取使用費大幅度調整費率至十五％，將嚴重影響營運及股東權益，因此會在十八日常務董事會議中討論後，再決定如何簽約。北農企業工會則預計今天上午十點召開記者會，抗議北市府大幅調整抽成比例，致嚴重影響北農經營與員工生計 ，不排除在春節前怠工三天。
市場處表示，目前第一果菜批發市場仍是由北農實質權管，委託合約正在跑程序當中，過程中會維持市場正常運作。至於十八日後若北農決定不續約，如何維持市場運作？市場處僅稱，無法回答假設性問題。但據了解，市府已放棄自行籌組新公司可能，且台北市長柯文哲去年十二月已下令完成與北農簽約，市場處只能盡力達成。
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標題：〈台北都會〉市府新約提高抽成 北農工會揚言怠工
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