〈台北都會〉網溪國小停車場月租費高 議員：太誇張
2017-01-05
市府：業者要面對市場考驗
〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕剛完工的公立網溪國小停車場，營運廠商公告月租費四千八百元，引起地方不滿，市議員羅文崇說，價錢超過鄰近的公立停車場三成，造成附近的停車場蠢蠢欲動，有意漲價；交通局簡任技正金肇安表示，業者訂價要面對市場考驗。
羅文崇說，市府出資八億元興建網溪國小地下停車場，採「OT」模式委外營運，廠商日前公布月租費四千八百元，但附近市府委外的仁愛公園地下停車場、永和國小地下停車場、永和國民運動中心停車場月租四千元，里民還享八折，實際只要三千二百元；網溪國小訂價太誇張，已引起市場觀望，明年即將約滿的永和公立停車場即傳出有意跟進調漲。
羅文崇：不該放任廠商訂價
羅文崇認為，公立停車場非以營利為目的，市府不該放任廠商訂價。金肇安表示，網溪國小停車場由停管基金出資興建，負有回收成本的責任，以月租四千八百元估算，需四十五年以上才能回收；雖非以營利為目的，但要確保在使用年限內得以回收成本，廠商調查周邊平面停車場收費為四千五百元到五千元不等，若月租費不符市場行情，廠商要自行負擔租不出去的風險。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
柯P上任首件信義區招標案 中央過關
區公所開發案 招商時間未定台北一○一、南山廣場旁的信義區公所因為是海砂屋，北市府計畫遷至廣慈園區，台北市長柯文哲將在該處推出任內首件信義計畫…
網友回應
熱門新聞
- 台灣博士傑作Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 一早醒來想外出 家門竟被一道牆堵住…
- 東西老二對決 馬刺護家8連勝
- 肩負機艦國造》海軍參謀長接軍備局長
- 「大王」綽號怎麼來? U21奪冠建功猿封「最強王」
- 自由廣場》從瑞典看一例一休的魯莽
- 向川普低頭 福特墨國新廠不建了
- 羅興亞人逃難沉船 男童慘死河邊
- 虐死表甥女逃3年 「逃不過良心譴責」
- 春節東部幹線車票開賣 熱門時段瞬間搶購一空
- Master就是Alphago 執行長親自證實
- 調查員結業 蔡︰反毒第一要務
- 天母豪宅華固天鑄 實價登錄每坪150萬
- 遼寧艦若走海峽中線…》海紅旗飛彈和殲15 對我威脅大
- 任賢齊撞樹灰頭土臉 哎喲不能行房
- 史上最熱 2016年均溫24.4度
- 自由廣場》〈北社評論〉是台灣該為自己正名的時候了
- 土投苦勞被看見！王溢正1524萬約當「複」翁
- 大潭緊急發電案 須做環差分析
- CES》宏達電大秀Vive 12日推新機
- 丹尼爾奧圖 政客魂上身
- 郭總親自懇談 陳鴻文同意出征
- 救護車被當小黃差使 日本要減少濫用
- 「大王」漲薪400%不夠看 日職有1036%
- 郭雪芙爆吃小鮮肉 曖昧宮以騰23小時
- 總統府秘書長人選 傳小英考慮這3人…
- 0312密碼狂顯靈-田中實加幻謊寫灣書 撈近200萬
- 防制洗錢 政務官金流擬納管
- 01/05 各報重點新聞一覽
- 車太鉉自爆恐慌症 服藥4年
- 工研院機器人 能辨對手棋路
- 打經典賽未鬆口 建仔：再跟郭總討論
- 腸繫膜是器官 改寫解剖學
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet rebuts business leaders’ costs assertions
- 當局指俄介入美大選 川普再推文質疑
- 馬桶全面裝免治 中油斥資1.6億
- 浩子將暫別 浩角翔起為何比87
- 客訴資料外洩 台哥大罰10萬
- 經典賽用球來了 球大、縫線粗
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma to be charged in Ker wiretapping case, report alleges
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉網溪國小停車場月租費高 議員：太誇張
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分