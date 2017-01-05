〈台北都會〉網溪國小停車場月租費高 議員：太誇張

2017-01-05

市府：業者要面對市場考驗

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕剛完工的公立網溪國小停車場，營運廠商公告月租費四千八百元，引起地方不滿，市議員羅文崇說，價錢超過鄰近的公立停車場三成，造成附近的停車場蠢蠢欲動，有意漲價；交通局簡任技正金肇安表示，業者訂價要面對市場考驗。

羅文崇說，市府出資八億元興建網溪國小地下停車場，採「OT」模式委外營運，廠商日前公布月租費四千八百元，但附近市府委外的仁愛公園地下停車場、永和國小地下停車場、永和國民運動中心停車場月租四千元，里民還享八折，實際只要三千二百元；網溪國小訂價太誇張，已引起市場觀望，明年即將約滿的永和公立停車場即傳出有意跟進調漲。

羅文崇：不該放任廠商訂價

羅文崇認為，公立停車場非以營利為目的，市府不該放任廠商訂價。金肇安表示，網溪國小停車場由停管基金出資興建，負有回收成本的責任，以月租四千八百元估算，需四十五年以上才能回收；雖非以營利為目的，但要確保在使用年限內得以回收成本，廠商調查周邊平面停車場收費為四千五百元到五千元不等，若月租費不符市場行情，廠商要自行負擔租不出去的風險。