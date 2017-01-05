| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉週末禁車入賣場 民罵：更會亂停

2017-01-05

〔記者葉冠妤／新北報導〕避免中和店等交通惡夢重演，開幕在即的Costco新莊店為解決交通堵塞問題，日後每週末的下午兩點到四點時段將封閉賣場停車場，禁止汽車進入，有民眾聽聞後罵翻，批好市多製造消費者困擾；好市多副總王友玫回應，接駁車班次密集，且預留置物空間，民眾不會不方便。

依據其他分店經驗，週末下午時段是人潮、車潮湧入的高峰期，容易造成周遭交通打結，好市多新莊店因此預計在每週末的下午兩點到四點封閉停車場，禁止民眾開車進到賣場，避免等待停車的車輛滯留、回堵。

不過，有民眾對此大有意見，黃小姐表示，關閉停車場後，多了一堆車沒地方停，會更加亂停，且去量販店通常採買大包小包，若搭乘接駁車，徒增移動困擾；葉先生則抱持肯定，認為能疏散車潮，若真有開車需求，民眾可選擇別的時段去逛。

王友玫說，接駁車班次頻繁、預留置物空間，今年四月北投店開幕時就曾開闢接駁車，民眾反應不錯。她也說，封閉停車場是交通局要求，未來也可能視開幕後的交通狀況再做調整。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
柯P上任首件信義區招標案 中央過關

區公所開發案 招商時間未定台北一○一、南山廣場旁的信義區公所因為是海砂屋，北市府計畫遷至廣慈園區，台北市長柯文哲將在該處推出任內首件信義計畫…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：〈台北都會〉週末禁車入賣場 民罵：更會亂停


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.