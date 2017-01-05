〈台北都會〉週末禁車入賣場 民罵：更會亂停

2017-01-05

〔記者葉冠妤／新北報導〕避免中和店等交通惡夢重演，開幕在即的Costco新莊店為解決交通堵塞問題，日後每週末的下午兩點到四點時段將封閉賣場停車場，禁止汽車進入，有民眾聽聞後罵翻，批好市多製造消費者困擾；好市多副總王友玫回應，接駁車班次密集，且預留置物空間，民眾不會不方便。

依據其他分店經驗，週末下午時段是人潮、車潮湧入的高峰期，容易造成周遭交通打結，好市多新莊店因此預計在每週末的下午兩點到四點封閉停車場，禁止民眾開車進到賣場，避免等待停車的車輛滯留、回堵。

不過，有民眾對此大有意見，黃小姐表示，關閉停車場後，多了一堆車沒地方停，會更加亂停，且去量販店通常採買大包小包，若搭乘接駁車，徒增移動困擾；葉先生則抱持肯定，認為能疏散車潮，若真有開車需求，民眾可選擇別的時段去逛。

王友玫說，接駁車班次頻繁、預留置物空間，今年四月北投店開幕時就曾開闢接駁車，民眾反應不錯。她也說，封閉停車場是交通局要求，未來也可能視開幕後的交通狀況再做調整。