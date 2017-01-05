〈台北都會〉好市多新莊店週末開幕 交通備戰
租輔大停車場 規劃接駁車
〔記者葉冠妤、李雅雯／新北報導〕知名美式量販店Costco好市多新莊店將於本週六開幕，鑑於中和、北投店交通塞爆惹民怨，又新莊店恰巧鄰近車流量極大的中正路，對交通是一大考驗，好市多與新北市交通局皆嚴陣以待，除向輔大租借備用停車場、規劃四條路線接駁車，更首度限制週末下午兩點到四點時段「禁車」，盼有效紓解車潮。
儘管好市多新莊店提供六五六個汽車停車位，但賣場出入口建國一路僅是雙向單線道，再加上主要連接幹道的中正路，是新莊往返桃園、三重、台北等地重要道路，平常車流量極大，交通服務水準不佳，地方憂心好市多開幕後，恐造成當地交通惡化。
交通局綜合規劃科長林碧芬指出，建國一路平日尖峰時段每小時車流量約七百多輛，中正路約兩千輛，假日反而車流減少，建國一路約五百多輛，中正路則有一千多輛。
林碧芬解釋，由於中正路、建國一路的車流尖峰期在平日，而好市多的車流則多集中在假日，剛好錯開時段，根據好市多評估，開幕後的假日衍生交通量約二五○輛車，道路容量尚可負荷，應不至於衝擊太大。
每週末下午 封閉賣場停車場
好市多副總王友玫表示，好市多已提出交通疏導計畫，除安排工作人員指揮周邊交通、租借八百個輔大車位，規劃接駁車路線提供板橋、五股、樹林等民眾搭乘，並應新北市府要求，破例停止發放開幕免費早餐，並在每週末下午兩點至四點封閉賣場停車場，防止等候車輛回堵，「全力配合市府做完整規劃，做一個好鄰居！」
林碧芬說，週二已赴好市多新莊店檢核相關交通引導設施，目前僅剩小缺失需再改善，今天會再進行二次檢核。林碧芬強調，這次開幕不再發送免費早餐，民眾大可不必一窩蜂排隊，期待可以分散人潮、車潮。
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