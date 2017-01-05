| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉好市多新莊店週末開幕 交通備戰

2017-01-05

租輔大停車場 規劃接駁車

〔記者葉冠妤、李雅雯／新北報導〕知名美式量販店Costco好市多新莊店將於本週六開幕，鑑於中和、北投店交通塞爆惹民怨，又新莊店恰巧鄰近車流量極大的中正路，對交通是一大考驗，好市多與新北市交通局皆嚴陣以待，除向輔大租借備用停車場、規劃四條路線接駁車，更首度限制週末下午兩點到四點時段「禁車」，盼有效紓解車潮。

儘管好市多新莊店提供六五六個汽車停車位，但賣場出入口建國一路僅是雙向單線道，再加上主要連接幹道的中正路，是新莊往返桃園、三重、台北等地重要道路，平常車流量極大，交通服務水準不佳，地方憂心好市多開幕後，恐造成當地交通惡化。

交通局綜合規劃科長林碧芬指出，建國一路平日尖峰時段每小時車流量約七百多輛，中正路約兩千輛，假日反而車流減少，建國一路約五百多輛，中正路則有一千多輛。

林碧芬解釋，由於中正路、建國一路的車流尖峰期在平日，而好市多的車流則多集中在假日，剛好錯開時段，根據好市多評估，開幕後的假日衍生交通量約二五○輛車，道路容量尚可負荷，應不至於衝擊太大。

每週末下午 封閉賣場停車場

好市多副總王友玫表示，好市多已提出交通疏導計畫，除安排工作人員指揮周邊交通、租借八百個輔大車位，規劃接駁車路線提供板橋、五股、樹林等民眾搭乘，並應新北市府要求，破例停止發放開幕免費早餐，並在每週末下午兩點至四點封閉賣場停車場，防止等候車輛回堵，「全力配合市府做完整規劃，做一個好鄰居！」

林碧芬說，週二已赴好市多新莊店檢核相關交通引導設施，目前僅剩小缺失需再改善，今天會再進行二次檢核。林碧芬強調，這次開幕不再發送免費早餐，民眾大可不必一窩蜂排隊，期待可以分散人潮、車潮。

廣告
  • 為防止車輛塞爆周邊交通，好市多向鄰近的輔大租借800個車位。 （記者葉冠妤攝）

    為防止車輛塞爆周邊交通，好市多向鄰近的輔大租借800個車位。 （記者葉冠妤攝）

  • Costco好市多新莊店將於本週六開幕，考驗周邊交通。（記者葉冠妤攝）

    Costco好市多新莊店將於本週六開幕，考驗周邊交通。（記者葉冠妤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
柯P上任首件信義區招標案 中央過關

區公所開發案 招商時間未定台北一○一、南山廣場旁的信義區公所因為是海砂屋，北市府計畫遷至廣慈園區，台北市長柯文哲將在該處推出任內首件信義計畫…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：〈台北都會〉好市多新莊店週末開幕 交通備戰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.