〈北部〉蔬果拍賣員「糶手」 大學生拍紀錄片

2017-01-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕有看過果菜市場拍賣員特殊的拍賣方式嗎？慈濟大學傳播系學生郭家維、謝昀珊以花蓮蔬果運銷合作社每天的蔬果拍賣為題，紀錄這群稱為「糶手」（音同「跳」）的拍賣員生活，呈現農民、承銷人、糶手的「三角關係」，完成廿分鐘的紀錄片。

慈濟大學傳播學系第十三屆畢展，昨起至六日在該校圖書館中庭舉辦，共有十三組作品展出，傳遞出「報真導正」的理念，涵蓋社會、文化、經濟與農業等各項議題。

其中紀錄片《糶動之間》很特別，二位學生事先花許多時間做功課，發現全台灣共有四十七座果菜以及花卉批發市場，大多已改為電腦拍賣，只剩花蓮還維持傳統的人工拍賣制度，其靈魂人物就是稱為「糶手」的拍賣員。

謝昀珊說，花了半年時間到果菜市場和拍賣員、承銷人及農民搏感情，也拍下這群「糶手」工作的甘苦與點滴；訪問發現，花蓮縣全縣的蔬菜產量只佔全國五％，產量其實很小，其中約一半運銷到外地，僅卅八％到四十五％留在花蔬進行拍賣。目前花蔬只剩四人還能站上前線擔負拍賣工作，還有二人實習中。

郭家維說，片中沒收錄的一段故事是，由於「糶手」工作得要聲音宏亮，還有人曾為此跑到海邊吼叫「練丹田」，直到喉嚨都啞了。而在採訪過程也得知，「糶手」這種傳統職業也面臨「夕陽職業」也有斷層的問題。二人都說，希望藉由影片讓觀眾一起來瞭解蔬果交易到底如何進行。