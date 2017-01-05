〈北部〉宜蘭黎霧橋旁 3.5公頃波斯菊盛開
2017-01-05
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕到宜蘭市來一趟浪漫花海之旅！宜蘭市黎霧橋旁栽種的粉色與白色波斯菊隨風搖曳，三‧五公頃的粉嫩花海，吸引許多遊客駐足拍照，目前適逢花季盛開，花期預計可持續到元宵節。
藍綠色的黎霧橋下，最近多了粉嫩花朵點綴田間，形成粉色花毯，花海綿延四百多公尺，沿著堤防旁的自行車道漫遊，伴著冬陽灑落，彷彿置身童話世界般浪漫景致，有些人開車經過，忍不住停下腳步駐足賞花。
宜蘭市公所去年獲縣府九萬元補助，營造三‧五公頃的花海，市公所表示，過去休耕農地都是播撒田菁涵養地力，近幾年來，考量觀光需求，規劃部分田區改種波斯菊，提醒遊客賞花勿闖花海踩踏，並將垃圾帶走維護美景。
宜蘭市長江聰淵說，黎霧橋是宜蘭市特色地標，市公所今年嘗試在黎霧橋到國道五號高速公路之間培育波斯菊，元旦連假吸引絡繹不絕賞花人潮，元宵過後由農民翻耕當作天然肥料，歡迎大家賞花拍照，留下美麗倩影。
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