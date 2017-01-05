〈北部〉富里4公尺高「粗糠巨人」 吸引遊客
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「驚！好大的巨人」！農曆年快到了，花蓮富里鄉農會配合農糧署的景觀綠肥撒播作業，也規劃富里鄉主題花海，雖然油菜花還沒開，但農會規劃的土雕、粗糠雕已於最近完工，尤其高達四公尺「粗糠巨人」矗立台九線路邊，彷彿從地底冒出、只顯現上半身，吸引過往遊客駐足。
最近只要開車經過台九線富里鄉農會的羅山展售中心，目光立刻會被巨大的粗糠巨人、土雕吸引，許多遊客紛紛下車逛逛，順便購買農會特色的富麗米便當來吃，其中高度接近二層樓的「粗糠巨人」，還讓小朋友們看得又愛又怕，直呼「好大、好恐怖」！
從台東到花蓮玩的遊客林小姐帶著小孩來看雕塑，「第一次看到用粗糠做的巨人雕塑」！林小姐說，覺得很新奇、有特色。
農會今年度全新嘗試
富里鄉農會總幹事彭金山說，粗糠其實是稻殼，算是稻米的副產品，過去農家都是拿來做肥料、禽舍墊料，用粗糠打造巨人是農會今年度全新的嘗試，巨人雕塑的創作主題則是「粗糠巨人的反撲」，希望傳達「珍惜糧食、愛護土地」的觀念，如果民眾不知要 愛惜，大自然將會對人類反撲。
規劃主題花海雕塑區
今年富里鄉農會配合農曆年，規劃主題花海雕塑區，以有機農田的肥沃田土做地景雕塑，主題包括「粗糠巨人的反撲」、「勇闖白米王國」、「白米城堡」、「花東惡龍」、「英勇的稻草人王子」、「作怪米蟲」、「富里鼠尋寶」、「富里寶可夢」、「富里米寶寶」、「金針花姑娘」、「貴竹嬸」、「小熊說故事」、「西瓜弟弟」、「椴木兄弟」等，讓孩子們來到園區就像進入童話王國。
彭金山也說，今年的富里花海面積卅公頃，包括紅、白色波斯菊、黃金菊、油菜花等，預計農曆年前綻放，歡迎遊客來吃富麗米便當，感受稻米之鄉的風情。
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