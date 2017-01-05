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〈北部〉內灣老街學廣告廣播尋人 找回走失童

2017-01-05

〔記者蔡孟尚／橫山報導〕新竹縣內灣老街有套架設約二十年的古早廣播系統，主機設在當地建中藥局裡，一名王姓男童走失，警員蔡宜軒參考電視廣告橋段，請建中藥局老闆娘彭瑞雲擔任播音員，對遊客廣播男童特徵，迅速讓男童重回父親懷抱。

20年廣播設備 現在很少用了

彭瑞雲說，這套約二十年前裝設的古早廣播設備，原先的功能是用來對集中度高的內灣商圈住家和攤販公告訊息，也不時放送「尋人啟事」，她義務提供空間和電力讓主機裝在家裡，喇叭分別設在內灣火車站和內灣吊橋橋頭，以前沒有手機的時代經常派上用場，現在很少用了。

警員靈機一動 順利完成任務

警方表示，蔡宜軒去年十二月三十一日接獲報案時，看到內灣老街人潮洶湧，靈機一動想到以前電視廣告上看到的「張君雅小妹妹，你家的泡麵已經煮好了！」尋人廣播橋段，於是如法炮製，請彭瑞雲幫忙廣播王童特徵，果然很快就有遊客回報王童在街口的便利超商前，蔡宜軒趕緊陪同王父趕去找人，順利幫他們父子團聚，王父事後還打電話到橫山警分局致謝。

警方表示，內灣風景區是新竹縣人氣最旺的景點，每到假日只要天氣還不錯，老街一定是人山人海，幼童在人潮中走失的狀況不時發生，有時候是爸媽著急的找小孩，也有小孩哭著找大人，幫他們團聚成了當地警員為民服務的重點工作。

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  • 新竹縣內灣老街上建中藥局老闆娘彭瑞雲以古早鄰里廣播方式，幫忙找回走失男童。 （記者蔡孟尚攝）

    新竹縣內灣老街上建中藥局老闆娘彭瑞雲以古早鄰里廣播方式，幫忙找回走失男童。 （記者蔡孟尚攝）

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