〈北部〉農地堆2樓高廢材悶燒 挨2罰
2017-01-05
〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區民權路三段一處農地違法堆置廢木材，昨天凌晨三點廿分發生火警，消防局前往搶救，火勢雖於半小時內撲滅，卻仍悶燒十幾個小時，造成鄰近空氣污染，里民檢舉，市府環保局、都市發展局前往稽查後，依違反空氣污染防制法和都市計畫法告發，限期今天下午五點前完成改善，否則將按日連續處罰。
環保局稽查人員昨上午前往三民里十一鄰下三座屋的農地稽查，發現行為人陳姓業主所堆置廢木材約兩層樓（六公尺）高，且佔地約七百坪，堆在底層的廢木材起火雖及時撲滅，但殘火冒煙悶燒，消防人員不敢大意，持續駐守灑水戒護。
未符農業使用 又造成空氣污染
農業局比對地號為都市計畫農業用地，依農業發展條例農業用地未符農業使用，移由都市發展局依違反都市計畫法開罰至少六萬元。
此外，業主堆置大批廢木材，並未裝置粒狀污染物收集及處理設備，廢木材燃燒後產生明顯粒狀污染物造成空氣污染，環保局也依違反空氣污染防制法開罰，另依違反廢棄物清理法移送桃園地檢署偵辦。
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