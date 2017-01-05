〈北部〉客家味健康年菜 桃醫公布食譜
2017-01-05
〔記者陳昀／桃園報導〕農曆春節將至，家家戶戶都會準備豐富年菜，但市售年菜大多高蛋白、高油、高鹽，衛福部桃園醫院營養師團隊設計客家風味的健康年菜，運用傳統的柿餅、客家長豆等天然食材，美味又健康，院方也將食譜公布在醫院官網，讓民眾可以DIY！
桃園醫院院長鄭舜平表示，傳統應景年菜大多高蛋白、高油、調味重且低纖維，而現代人生活忙碌，常訂購餐廳的宴席當作年夜飯，換算下來平均每人每餐攝取的熱量高達一千六百大卡、遠超過一日所需，不但容易變胖，還可能引起腸胃道不適，對慢性病患者來說更是危險。
鄭舜平說，只要選擇自然食材、稍微改變烹調方式，就能做出美味又健康的年菜，因此院方的營養師團隊精心設計「懷舊、健康年菜」食譜，教導民眾利用自然的食物作食材，用簡單的烹調方式，做出回歸食材原味的健康年菜。
桃園醫院設計的客家味健康年菜，包含桔醬烤雞翅、紅麴飯糰、養生福袋、柿餅黃金發糕等。桃園醫院營養師呂秀真說，巧妙地選用自然食材，也能減少調味料的使用，像是利用南瓜、柿餅的天然甜味，做出柿餅黃金發糕，或用紅麴染色、營造喜氣，還能降低膽固醇，甚至可以運用菇類、客家長豆，代替肉類熬高湯等，除了清淡健康，也能多攝取纖維質。食譜將公布於桃園醫院官網首頁，民眾可以直接下載。
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