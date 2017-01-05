〈北部〉表揚紐倫堡發明展雙金 鄭文燦推產業創新

2017-01-05

〔記者邱奕統／桃園報導〕在龍潭區核能研究所擔任研究員的黃振興、薛天翔及余玉正，三人去年在德國紐倫堡國際發明展榮獲兩面金牌，市長鄭文燦昨天表揚，表示將配合「亞洲矽谷計畫」相關政策，推動產官學界合作，輔導產業創新發明，讓發明創新成為桃園產業成長的動力。

黃振興以「固態氧化物燃料電池及製作方法」參加發明展，這是金屬支撐型固態氧化物的燃料電池，能直接將燃料中的電化學能轉換成電能，與傳統火力發電或其他類型的燃料電池相比，有更高的發電效率，並有污染低、燃料選擇多樣化等優點，具高機械強度、良好導熱能力及抗震動特點，可應用在移動型電池發電或快速啟動領域。

薛天翔及余玉正參與「薄膜電池結構及製作方法」研發，是新型態薄膜電池結構及製作方法，利用全固態薄膜鋰電池具有高能量、高功率密度、高安全性、循環壽命佳等優點，打造全固態薄膜鋰電池製程設備，結合薄膜太陽電池、感測器與無線網路，發展出無線微型永續能源系統。

鄭文燦說，市府與中央推動「亞洲矽谷計畫」，輔導產業創新發明，讓發明成為具有競爭力的商品，並改善生產製程、提高產品良率，鼓勵桃園的產業界以創新作為成長的動力。

德國紐倫堡國際發明展是世界三大發明展之一，台灣去年由二十八個學校、企業、科研機構等單位組成代表團、提出五十一件作品參賽，共獲得十八金、十七銀與九銅成績，得獎率約八十六％，是近五年的最佳成績。