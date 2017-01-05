〈北部〉桃市免費住宅火災警報器 弱勢先裝
市府將花2千萬採購4萬顆
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市家戶或公共場所裝設防火警報器的比例僅五分之一，市府消防局昨天在市政會議簡報「裝設住宅用火災警報器」，今年將斥資二千萬元採購四萬顆，優先補助弱勢家庭、狹小巷弄區域裝設，最快在農曆春節後採購完成，再由各地的消防分隊主動訪視符合資格的住家，免費到府安裝。
住宅火災警報器的價格約五百元，坊間的消防安全器材店也有販售，當警報器偵測到濃煙或高溫時，會發出七十分貝以上的尖銳聲響，讓民眾有更多的逃生時間。根據消防法，未設置防火設備的一般住宅、公共場所都應裝設，但消防局統計，全市依法應裝設的戶數約三十萬戶，由於法規欠缺罰則，消防局只能以宣導方式鼓勵民眾裝設，截至去年底，全市裝設率僅約二十一％。
消防局指出，住宅火災的致死原因，以「火災延遲發現」最多，一般住宅火警發生時間，約有四成是晚上九點至翌日清晨六點，民眾這段期間多已休息，睡眠時的感官僅剩聽覺維持運作，警覺性降低，不易察覺火警發生。
消防局到符合資格住家裝設
消防局表示，農曆年後將採購四萬顆警報器，優先提供弱勢家庭、狹小巷弄區域免費裝設，每戶補助一顆，有剩餘量再針對老舊社區、透天厝、宮廟、餐廳、小吃店、小型工廠裝設，消防局會主動派員到符合資格的民眾家中訪視、裝設。
消防局強調，住宅火災警報器安裝容易，只要裝上電池就能運作，一旦偵測到濃煙或高溫，就會以尖銳的警報聲把人吵醒，增加逃生的黃金時間，建議民眾在住家臥房、廚房、走廊等處所都應安裝。
市長鄭文燦說，各局處都應加強宣導裝設，民政局將針對地方基層款項用途進行法規修訂，開放購買住宅用火災警報器，提高裝設比率，消防局也可將警報器列為民間募捐項目之一，鼓勵民眾捐贈，彌補公部門資源的不足。
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