〈北部〉小豬跳車 逛國道還「拒捕」
2017-01-05
〔記者江志雄／羅東報導〕國道五號南下車道四十四．四公里，靠近羅東交流道處，昨天上午十一點多有隻豬倒在外側車道路肩休息，高公局頭城工務段派員上國道抓豬，不久後由呂姓運豬車司機領回，吃上三千到九千元金額罰單。
事發當時，開車路過駕駛人，目睹毛豬在國五路肩走動，紛紛放慢車速，並通報國九隊處理，警方到場，豬倒在路肩休息，執勤警員啟動交管，避免小豬亂竄造成意外，頭城工務段多名人員合力捕捉，豬隻亂跑「拒捕」，不時發出叫聲，引起騷動。
高公局人員與警方通力合作，費了九牛二虎之力，才把豬隻五花大綁搬運上車，載到頭城工務段等候主人領回，小豬為何在國道逛馬路？因無人目擊，一度讓人摸不著頭緒，由於豬隻走起路來一跛一跛，疑似從運豬貨車跌落路面，但傷勢不嚴重，幸有警方適時處置，未發生事故。
之後，呂姓司機到頭城工務段領豬，他指稱，駕駛貨車從苗栗載豬，開上國五要運到宜蘭肉品市場拍賣，抵達市場交貨清點發現少一隻，研判貨車接近羅東交流道，豬隻鑽出後車斗護欄跳車脫逃，當時車速不快，小豬僅腳部扭傷，沒有大礙。
國九隊表示，國道五號通車十一年來，常有機車騎士誤闖，偶有小狗、小貓，沒聽過小豬出現在國五，呂姓司機行駛國道載運貨物掉落，違反道路交通管理處罰條例，已對他開單告發。
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