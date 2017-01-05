〈北部〉自籌財源少 非法定社福支出遭檢討

2017-01-05

花蓮縣府：無調整計畫

〔記者王錦義／花蓮報導〕新竹縣在今年元旦起自行刪減掉免費營養午餐、免費教科書等非法定社福支出，同樣因自籌財源比例低，而被審計室檢討的花蓮縣免費營養午餐、幼兒學雜費補助等非法定社福支出，是否會受到影響？縣府指出，目前尚未有調整的計畫，將繼續在有限資源條件下，把效益提升至最高，讓人民生活有感。

依據花蓮縣審計室一○四年總決算審核報告指出，花蓮縣共計開辦包含保健業務、醫政管理、防疫業務、體育及衛生教育、學前教育、社會救濟、社政業務等廿七項非法定福利計畫，支出金額合計三億八千一百五十一萬多元，其中以國中小學生免費營養午餐、四到六歲幼兒學雜費補助金額兩項最高，分別為一億七千二百五十五萬多元及五千三百卅七萬多元。

決算審核意見認為，花蓮縣總預算在歲入規模未增加情形下，自籌財源由一○二年度四十三億多元，逐年減少到一○四年度三十四億四千一百五十九萬多元，但各項非法定福利項目支出，卻由三億一千九百一十七萬多元，擴增到三億八千一百五十一萬多元，約占自籌財源十一點零九%；縣府相關施政計畫經費仍多仰賴上級政府補助挹注因應，卻逐年增加各項非法定福利支出，將使財政負擔日益沉重，並讓財政趨向艱困。

依據預算書，縣府去年度自籌財源繼續下降到三十二億二千五百九十二萬多元，去年度歲入預算一百七十九億多元中，高達八成以上，達一百四十七億多元是來自中央統籌款及補助款；而今年度縣府自籌財源雖增加到三十六億元，比去年增加五億多元，主要是調高土石採取景觀特別稅、礦石開採景觀特別稅；今年度歲入預算一百九十一億元中，仍然近八成、合計達一百四十多億元來自中央統籌款及補助款。