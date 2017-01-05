〈北部〉1坪138萬 花蓮縣「地王」小跌

2017-01-05

花蓮市中山、中正路口蟬聯

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中客不來、房地合一稅，對花蓮地價造成衝擊！花蓮縣政府公告一○六年期土地現值調整結果，地價多半持平，平均調幅僅零點二六％，而公告土地現值已拉到市價九成，其中花蓮「地王」仍落在花蓮市中山、中正路口，一平方公尺為四十一萬七千三百八十元，換算一坪為一百三十八萬元左右，比去年跌價零點八七％。

花蓮縣府地價及標準地價評議委員會去年底召開委員會議，經綜合研判最近一年的不動產交易情況、以及各項政策、市場因素後，通過評定一○六年公告土地現值調整方案。

身價縮水 比去年跌0.87％

縣府地政處評估，調整方案為因應今年上路的「房地合一稅」，加上去年起中國觀光客來台人數減少，花蓮市中心商業區也因中國團減少導致店家營業額下降，因此公告現值也隨之下跌，「地王」身價也微幅縮水。

一○六年期的花蓮「地王」，仍由花蓮市中山、中正路口的花蓮市民生段一地號土地（摩瑪運動流行館）蟬聯，去年公告現值為四十二萬一千零四十元，換算後每坪為一百三十九萬一千八百六十八元；今年則微幅小跌，來到四十一萬七千三百八十元，換算一坪價格為一百三十七萬九千七百六十八元，跌幅零點八七％。

最高地價區段 每坪89萬3千元

花蓮縣「最高地價區段」也在「地王」旁邊，為花蓮市中正路（中山路至大禹街前段），公告土地現值區段地價是二十七萬元，換算後每坪八十九萬三千元，價格也比一○五年的公告現值跌幅零點七四％。

而花蓮南區玉里鎮地王則落在玉里鎮光復路、成功街口，公告現值四萬九千五百元，換算後一坪達到十六萬元，但該處其實是老房子，屋主惜售導致價格飆高。縣府地政處地價科表示，玉里鎮近年地價有炒作跡象，住宅區新房子都一千萬元起跳，「直逼花蓮吉安鄉」。

此外，受到前年九月修正「農業用地興建農舍辦法」，花蓮的土地交易量也大幅縮水，花蓮縣一○五年不動產交易量相較於一○四年同期，減少卅四％，有七成七的交易件數在北花蓮，縮水的交易量明顯集中北區。