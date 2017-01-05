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〈北部〉義消協勤猝逝 獲公殤全額理賠

2017-01-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕前苗栗縣後龍義消分隊副分隊長郭仲仁去年三月協助一起山林火警時，勤務中突然倒下，現場弟兄雖立即施予心肺復甦術與電擊送醫，仍宣告不治；家屬指出，郭仲仁協勤發生不幸，卻無法獲得公殤全額理賠。立委陳超明與人壽公司昨天召開協調會，最後達成公殤全額理賠共識。

雖然消防局認定郭仲仁屬因公死亡，不過去年十二月一日消防發展基金會總會長王金平、內政部次長花敬群，偕同苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮等人到郭家慰訪並致贈一百五十萬慰問金時，家屬及地方人士當場告知保險部分無法辦理公殤理賠，亟需協助。

陳超明昨天邀集金管會、苗縣府消防局與人壽公司，與郭仲仁遺孀陳立穎召開保險理賠異議案行政協商會議。

陳超明指出，義警、義消弟兄無償協勤，保險公司不應拘泥於法醫驗屍報告，應站在公益角度體恤為社會大眾付出的義消。

經協商後，人壽公司點頭同意，以公殤全額理賠。陳超明指出，此舉可讓義警消協勤時無後顧之憂，更可以提高保險公司的社會公益形象。

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