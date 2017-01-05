〈北部〉垃圾焚化底渣 竹縣推回收再利用
2017-01-05
〔記者黃美珠／竹縣報導〕為解決新竹縣近期的垃圾隱憂，副縣長楊文科要求工務單位研究，用垃圾焚燒後的底渣做公共建設下層鋪用的可能性；縣長邱鏡淳也指示環保局研究除文創產品外，多找相關學者專家及預拌混凝土業者探討，落實底渣回收再利用。
縣府環保局表示，底渣除了能做環保水泥、道路等公共工程級配的基底，也可以做紐澤西護欄或消波塊等，鄉親擔憂底渣可能帶來污染，但這種再利用的方式，風險相對較低。
環保局長黃士漢說，目前委請苗栗縣一天代燒六十公噸垃圾，必須回收九公噸底渣，一年就有一千五百公噸的底渣要處理，已不是發展文創產品可以「消化」的。
他說，環保局近來連開三次會，邀請各鄉鎮市與預拌混凝土廠等業者，共商底渣再利用的可行辦法， 他說，底渣回收再利用在世界已有標準作業流程，須經過嚴格的檢驗才出得了焚化廠。
黃士漢表示，這些底渣掩埋做成鋪面時不得在水源水質水量保護區，所以如果固化做成紐澤西護欄或消波塊，相對風險較低。
綠黨縣議員周江杰認為，後端回收再利用的市場機制沒有建立，導致影響分類、回收意願，很多塑膠類可回收物進到焚化爐，這些底渣一定會有戴奧辛和有毒重金屬，只是無法評估含量是否足以影響人體健康。
周江杰說，當務之急是儘速落實垃圾分類，且讓試俥中的塑膠裂解廠儘速上線，不然讓潛藏污染風險的底渣，經回收做成再生物，恐怕也沒人敢用。
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