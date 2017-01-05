〈北部〉苗縣府拚還債 促單位預算控管一成

2017-01-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣爆發財政缺口，仍是施政最大壓力，縣長徐耀昌在縣務會議要求各單位今年度預算仍先控管十％，希望年年有節餘，能定額還債。縣府主計處長陳榮貴說，請各局處專案控管，今年度希望能再撙節約一億元，今年度縣府債務還本淨額為三億元，如此希望能還到四億元債務。

苗縣府一○六年度歲入編列一百九十一億五千九百萬元，較一○五年度一百九十二億五千二百八十八萬元，略減少九千三百多萬元，歲出一百八十八億五千九百萬元，較一○五年度一百九十億二千零八十八萬元，減少一億六千多萬元。

縣府秘書長陳斌山指出，各局處在籌編今年總預算時，完全是依歲入多少編多少，尤其針對縣款部分能砍就砍，能省就省，因而要求各單位及所屬機關除法定義務支出、契約訂定有案及依法辦理業務外，依今年度預算額度通案刪減約二成，幾乎砍到見骨。

陳榮貴說，今年度的預算，在教育及社會福利及醫療保健支出較去年度增加約一億八千萬元，主要為持續推動各項教育政策、社會福利措施、醫療保健業務及長照業務等。

今年則縮減道路縣鄉道、農路、景觀建設、漁港等公共設施零星工程款項優先於中央一般性補助額度內匡列等，減少縣庫負擔，較去年度減少約八千萬元。

陳榮貴指出，今年的總預算已緊縮，因應財政困境，將再持續撙節支出，縣府今年度預算，除法定支出、人事費、中央補助計畫、法定辦理事項及契約訂有項目外，其餘行政業務費、補助民間團體理各項支出、各項軟體設備購置費，小型零星工程皆通案控管十％，預計再撙節一億元。