| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉苗縣2特定區土地標售 去年全流標

2017-01-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗縣府標售高速鐵路苗栗車站特定區內十四筆住宅用地、竹科竹南基地周邊地區特定區十筆土地，去年十二次公開標售全部流標，讓盼望藉由標售土地緩解財政危機的苗縣府相當頭痛。

共24筆流標12次 籌錢救財政待努力

苗縣府地政處表示，縣府持續努力增加廠商投標意願，無奈乏人問津，分析原因，主要是竹科竹南基地周邊地區特定區標售土地多為住宅用地，但目前當地建案銷售情況不佳，空屋率高，使得廠商沒有資金挹注，降低標售新土地意願。

地政處指出，將擇期舉行區段徵收委員會，討論是否有合適辦法，解決窘境。

另外，地政處指出，後龍鎮高鐵苗栗車站特定區土地標售情況不佳，主因是許多投資客和建商抱持觀望態度，觀察高鐵能替當地帶來多少商機，導致高鐵特定區土地標售頻頻流標。

地政處無奈說，前年標售情況還算順利，高鐵特定區和竹科竹南基地特定區分別標售出十七筆及兩筆土地，各進帳二十六億、三億元。去年卻屢次流標，縣府預估土地若能順利標售，分別可挹注縣庫八億六千萬及六億二千萬，共十四億八千萬元。

地政處強調，高鐵苗栗車站特定區與竹科竹南基地特定區各有優勢，前者擁有雙鐵共構，形成交通轉運中心，且街廓完整、公共設施配置完善，五條聯外道路系統均已完工。

至於後者，附近建案林立，且以區段徵收方式進行整體規劃及開發，無論自用或投資都具有上漲潛力。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
苗縣府拚還債 促單位預算控管一成

苗栗縣爆發財政缺口，仍是施政最大壓力，縣長徐耀昌在縣務會議要求各單位今年度預算仍先控管十％，希望年年有節餘，能定額還債。縣府主計處長陳榮貴說，請各局處專案控管，今年度希望能再撙節約一億元，今年度縣府債…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：〈北部〉苗縣2特定區土地標售 去年全流標


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.