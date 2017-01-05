〈北部〉苗縣2特定區土地標售 去年全流標
2017-01-05
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗縣府標售高速鐵路苗栗車站特定區內十四筆住宅用地、竹科竹南基地周邊地區特定區十筆土地，去年十二次公開標售全部流標，讓盼望藉由標售土地緩解財政危機的苗縣府相當頭痛。
共24筆流標12次 籌錢救財政待努力
苗縣府地政處表示，縣府持續努力增加廠商投標意願，無奈乏人問津，分析原因，主要是竹科竹南基地周邊地區特定區標售土地多為住宅用地，但目前當地建案銷售情況不佳，空屋率高，使得廠商沒有資金挹注，降低標售新土地意願。
地政處指出，將擇期舉行區段徵收委員會，討論是否有合適辦法，解決窘境。
另外，地政處指出，後龍鎮高鐵苗栗車站特定區土地標售情況不佳，主因是許多投資客和建商抱持觀望態度，觀察高鐵能替當地帶來多少商機，導致高鐵特定區土地標售頻頻流標。
地政處無奈說，前年標售情況還算順利，高鐵特定區和竹科竹南基地特定區分別標售出十七筆及兩筆土地，各進帳二十六億、三億元。去年卻屢次流標，縣府預估土地若能順利標售，分別可挹注縣庫八億六千萬及六億二千萬，共十四億八千萬元。
地政處強調，高鐵苗栗車站特定區與竹科竹南基地特定區各有優勢，前者擁有雙鐵共構，形成交通轉運中心，且街廓完整、公共設施配置完善，五條聯外道路系統均已完工。
至於後者，附近建案林立，且以區段徵收方式進行整體規劃及開發，無論自用或投資都具有上漲潛力。
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