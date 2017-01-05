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〈北部〉原民實驗教育研討 6校分享經驗

2017-01-05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為讓原住民族實驗教育和體制內教育結合，教育部國教署昨天在新竹縣舉辦全國原住民族學校型態實驗教育觀摩研討會，邀請六所試辦學校分享經驗，期待有更多原住民重點學校投入實驗教育計畫行列。

與會的立委高潞．以用．巴魕剌和高金素梅都表示，將努力整合教育資源、推動修改法令、監督預算落實，讓民族實驗教育有更細緻而長遠的發展。

這場研討會在竹北市東興國小舉辦，全台原住民重點學校代表兩百多人出席。國教署長邱乾國表示，實驗教育三法通過後，包括台中市博屋瑪、屏東縣地磨兒、長榮百合、高雄市民族大愛、台東縣南王、土坂等六所小學，在一○五學年度申辦學校型態實驗教育。

邱乾國說，國教署希望推動從幼兒園到高中的實驗教育，打破過往一般教育和民族教育之間壁壘分明的狀況，使兩者融合，將更多原住民的主體文化納入學校教育體系，讓孩子得到更好的學習發展。

六校代表分享從籌備到上路的歷程、部落族人的參與、課程教材的解構與重新建構以及教學成果，也拋出部落耆老凋零、師資難覓、傳統素材取得不易、實驗教育未向下延伸到幼兒園、評鑑機制的建置等尚待解決的困境。

新竹縣泰雅族耆老Hitay Payan說，這是台灣教育史上的創舉，不僅是政府對於原住民族群教育的尊重，更有助於原住民族傳統文化的價值觀在當代的教育場域中實踐。

高金素梅認為，原住民族教育法雖早在八十七年公布施行，但至今尚未建構完整的原住民族教育體系；教育部和原民會都有編列相關預算，民族教育和一般教育卻還是各走各的，並沒有串聯。

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  • 教育部國教署昨天在新竹縣舉辦全國原住民族學校型態實驗教育觀摩研討會，邀請6所試辦學校經驗分享。（記者廖雪茹攝）

    教育部國教署昨天在新竹縣舉辦全國原住民族學校型態實驗教育觀摩研討會，邀請6所試辦學校經驗分享。（記者廖雪茹攝）

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