〈北部〉竹縣原民實驗教育 擬音樂串聯尖石6校

2017-01-05

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣的原住民族實驗教育何時起飛？縣府教育處長劉明超表示，經尖石鄉六所學校串聯，擬以區域整合方式，發展音樂特色課程，預計一○七學年度申請辦理原住民族實驗教育計畫，希望迎頭趕上這股學風。

預計107學年度申請辦理

新竹縣長邱鏡淳表示，尖石、五峰、竹東、關西等鄉鎮都有原住民學生，原住民重點學校有廿校，包含國小十六校、國中四校，學生合計一千八百九十九人。他相信透過實驗教育的融合，將有助於原住民族傳統文化的傳承與發揚。

縣府教育處國教科說，新竹縣由多名原住民教育界人士組成泰雅學堂，多年來推廣音樂、美術、講座和親子共讀，其泰雅之聲和青少年合唱團，更在國內外多項音樂大賽中屢獲大獎。

國教科表示，經此深厚基礎，實驗教育三法上路後，學堂成員希望串聯尖石鄉尖石國小等六所國小，透過區域整合，發展以音樂為主題的實驗教育。不過，此跨區聯盟方式仍在討論中，將徵詢專家學者的協助，以期突破法令限制。

劉明超表示，新竹縣尖石鄉六校預計在一○七學年度申請辦理原住民族實驗教育計畫，並爭取台積電等企業贊助，教育處也會協助學校解決課程設計等問題。

劉明超說，原鄉學校實施實驗教育，師資最好具備原住民身分並了解在地文化，因此新竹縣自一○四學年度起即引進兩種師資來源，一是由國立台中教育大學培訓的原住民公費生，另一是在教師甄選時設定原住民身分。

但劉明超也表示，新竹縣受限於公立和國立學校少，初步只能以國中、小學推動原住民族實驗教育，尚無法延伸到高中。