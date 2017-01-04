〈南部〉消防隊接生 婦帶彌月油飯感謝

2017-01-04

替代役男有醫師執照

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕去年十一月底，預產期將至的歸仁區鄭姓孕婦夜裡突然陣痛，保西消防隊趕到、協助，因產婦羊水已破，嬰兒頭已露出，情況緊急，替代役男陳柏霖與打火弟兄蔡濬溢在救護車上接生，再轉送醫院處理，過程順利，母子均安，三天後就出院。

保西消防隊成立六年來，首度在救護車協助接生的案例，如今小孩平安、健康，鄭姓女子及其家屬特地帶著彌月油飯向打火弟兄們致謝，場面溫馨。

小隊長林銘俊表示，陳柏霖有醫師執照，也曾接生過，這種場面「Hold得住」，加上蔡濬溢在旁適時幫忙，處置得宜，打火弟兄沉穩助產，已傳為地方佳話。

陳柏霖回憶，當時婦人側躺在床上呻吟，由於這是第二胎，且懷孕三十八週，羊水已破，因此小心地與家屬協同搬運至一樓擔架，推送上車。準備啟程時，小孩的頭好像已經露出，情況緊急，立即以無菌技術為這名孕婦接生。男嬰伴隨羊水、血水順利產出，一開始男嬰肢端呈藍紫色，新生兒評估（Apgar score）為九分，馬上進行保暖，以及面罩給氧，不久後再次觀測，恢復至十分，當時母子生命徵象都很穩定。