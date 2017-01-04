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〈南部〉獨臂嬤賣臭豆腐 肩挑老少重擔

2017-01-04

不捨5歲孫和80多歲父母

〔記者林孟婷／永康報導〕「斷臂阿嬤」小敏擺攤賣臭豆腐，將五歲孫子帶在身邊照顧，因為孫子躺在厚紙板上睡著的照片在網路上流傳，不少網友前往捧場。小敏阿嬤後來至永康擺攤做生意，卻因為生意不好加上攤位無法繼續擺攤，收入不穩、生活陷入困境，無法繳房租、債款，多次不好的念頭竄入腦中，但每次看到小孫子與八十多歲老父母就相當不捨，只能打起精神找合適地點，希望能繼續做生意維持生計。

五十四年次小敏阿嬤原本在東區擺攤做生意，但因為不忍八十多歲爸媽跟著做生意到半夜，還要推攤車、冰箱回家，在一房東協助之下免費將永康擺攤點借給小敏阿嬤做生意，但後來該攤位房東已經出租給他人，小敏阿嬤的臭豆腐攤位做到去年年底收攤。

小敏阿嬤年輕時因為工作導致左手手臂遭截斷，身為單親媽媽仍努力工作、發海報養大三個女兒，後來擺攤賣臭豆腐收入稍微有好一點，但搬到永康後生意卻不如以往，小敏阿嬤也不想麻煩已經出嫁的女兒。

小敏阿嬤說，至今仍欠房租、貨物債款等，但身無分文無法還錢，每天做生意的收入常無法應付成本開銷，最近發現頸椎出現問題需開刀治療，「因為沒有錢，病就這樣拖著不敢去開刀」。

盼找到適合擺攤地點做生意

小敏阿嬤一人要照顧五歲的小孫子與八十多歲的老爸爸與老媽媽，「我真的活得好累，好幾次想要去買安眠藥自我了結，才發現身上的錢根本不夠買安眠藥，又看到父母與孫子心中充滿不捨」。小敏阿嬤說，八十多歲的媽媽仍無怨無悔的幫忙做生意，實在不忍心讓老人家跟著她這樣奔波。

「但生活的現實卻是很磨人」，為了生活，小敏阿嬤騎車在東區、永康等區域尋找合適地點，希望能夠找到適合的擺攤地點，繼續做生意照顧一家人。

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  • 想到目前陷入困境，小敏阿嬤忍不住紅了眼眶。（記者林孟婷攝）

    想到目前陷入困境，小敏阿嬤忍不住紅了眼眶。（記者林孟婷攝）

  • 小敏阿嬤（左）原本靠賣臭豆腐維持家計，其八十多歲的媽媽也到攤子幫忙，但如今卻因無適合地點擺攤可做生意、生活陷入困頓。（記者林孟婷攝）

    小敏阿嬤（左）原本靠賣臭豆腐維持家計，其八十多歲的媽媽也到攤子幫忙，但如今卻因無適合地點擺攤可做生意、生活陷入困頓。（記者林孟婷攝）

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