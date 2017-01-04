| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉蓮霧產量減半「黑糖芭比」每公斤700元

2017-01-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年因氣候異常，高雄蓮霧產量減半，加上外銷搶貨，市場供不應求，價格比去年上漲一倍，傳統蓮霧拍賣價每公斤最高四百五十元，精品蓮霧「黑糖芭比」物以稀為貴，每公斤上看七百元，隨著農曆年將至，預期行情持續看漲。

據農業局統計，高市蓮霧種植面積四百多公頃，經濟產值近三億元，尤以六龜區為大宗，因三個颱風重創，造成今年產量大減五成，品質參差不齊，以傳統蓮霧而言，整體價格比去年平均上漲一成，拍賣價每公斤二百多元，最高可達四百五十元。

最受矚目蓮霧精品「黑糖芭比」是鳳試所培育新品種，六龜果農陳紀光種植一公頃，最多可量產一萬五千公斤，受風災影響，今年產量減少近四成，但果實不受影響，每顆重達二百多公克，比一般品種大二倍，甜度可達十六度，深受國內外市場喜愛，近期即將上市，不過數量有限，目前已有多家盤商洽談，連外銷商也搶著訂貨。

六龜農會表示，每年外銷蓮霧一萬多公斤，創造二千多萬元經濟產值，且逐年穩定成長，今年因減產一半，加上外銷市場大搶貨，所剩蓮霧少之又少，目前市場供不應求，造成量少價揚，其中「黑糖芭比」更為稀少，目前僅實驗田才有貨，預估要到今年底才有量，整體產量約多出二成，價格才會逐漸回穩。

廣告
  • 精品蓮霧「黑糖芭比」，拍賣價每公斤高達七百元。（記者陳文嬋攝）

    精品蓮霧「黑糖芭比」，拍賣價每公斤高達七百元。（記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
36.3公斤土魠魚 一尾賣9萬

小琉球海域漁汛到最近天氣逐漸變冷，也迎來土魠魚漁汛，小琉球漁民日前就釣到體型驚人的土魠，其中一尾重達卅六．三公斤，一公斤要價二千五百元，在魚…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：〈南部〉蓮霧產量減半「黑糖芭比」每公斤700元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.