〈南部〉蓮霧產量減半「黑糖芭比」每公斤700元

2017-01-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年因氣候異常，高雄蓮霧產量減半，加上外銷搶貨，市場供不應求，價格比去年上漲一倍，傳統蓮霧拍賣價每公斤最高四百五十元，精品蓮霧「黑糖芭比」物以稀為貴，每公斤上看七百元，隨著農曆年將至，預期行情持續看漲。

據農業局統計，高市蓮霧種植面積四百多公頃，經濟產值近三億元，尤以六龜區為大宗，因三個颱風重創，造成今年產量大減五成，品質參差不齊，以傳統蓮霧而言，整體價格比去年平均上漲一成，拍賣價每公斤二百多元，最高可達四百五十元。

最受矚目蓮霧精品「黑糖芭比」是鳳試所培育新品種，六龜果農陳紀光種植一公頃，最多可量產一萬五千公斤，受風災影響，今年產量減少近四成，但果實不受影響，每顆重達二百多公克，比一般品種大二倍，甜度可達十六度，深受國內外市場喜愛，近期即將上市，不過數量有限，目前已有多家盤商洽談，連外銷商也搶著訂貨。

六龜農會表示，每年外銷蓮霧一萬多公斤，創造二千多萬元經濟產值，且逐年穩定成長，今年因減產一半，加上外銷市場大搶貨，所剩蓮霧少之又少，目前市場供不應求，造成量少價揚，其中「黑糖芭比」更為稀少，目前僅實驗田才有貨，預估要到今年底才有量，整體產量約多出二成，價格才會逐漸回穩。