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〈南部〉黑琵過境澎湖 遭家犬追逐

2017-01-04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入瀕危物種的黑面琵鷺，每年都會在台灣曾文溪口越冬，澎湖已連續六年都有少數黑面琵鷺現身，今年伊始就有鳥友在天人湖發現二隻黑面琵鷺現身，但卻遭犬隻追逐，鳥友擔憂驚嚇到國寶鳥，未來不再過境澎湖。

黑面琵鷺自六年前首度現蹤，每年固定在十月份現身，出現在山水濕地、菜園濕地及興仁水庫等地覓食棲息，翌年一月份則飛往台南曾文溪口，與其他族群會合，雖然數量都維持在個位數，但相當穩定，也讓賞鳥人士認定澎湖是越冬的中繼站，去年十二月底就有鳥友發現二隻黑面琵鷺在天人湖覓食。

今年伊始，又有鳥友在天人湖發現黑面琵鷺蹤影，但卻目睹二隻戴著項圈的家犬下湖，追逐黑面琵鷺的驚險鏡頭，主人發現民眾拍照立即吹哨叫回，但鳥友擔憂受到驚嚇的黑面琵鷺，來年不敢再飛抵澎湖，中斷黑面琵鷺抵澎連續紀錄。

澎湖野鳥學會創會長林長興表示，黑面琵鷺受到干擾後，可能轉往山水或菜園濕地棲息，不至於影響過境。

主人刻意縱狗 恐吃上官司

澎湖縣政府農漁局生態保育科據報後，也前往天人湖實勘，未發現黑面琵鷺蹤影，疑似已飛走，人工湖天人湖進入冬季乾涸期，犬隻可輕易下湖，由於犬隻追逐黑面琵鷺為天性，但主人刻意縱狗行凶，卻可能吃上野保法官司；現值全國黑面琵鷺大調查，澎湖野鳥學會也受託進行調查，將持續追查二隻黑面琵鷺的動態。

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  • 天人湖冬季乾涸期，野犬很容易下湖騷擾黑面琵鷺。（記者劉禹慶翻攝）

    天人湖冬季乾涸期，野犬很容易下湖騷擾黑面琵鷺。（記者劉禹慶翻攝）

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