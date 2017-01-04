〈南部〉捐血集點換黑熊杯杯 邀入列

2017-01-04

〔記者方志賢／高雄報導〕高、屏、澎及台東地區每天約需一千袋血液，為鼓勵民眾愛心捐血，高雄捐血中心推出台灣黑熊為捐血代言，民眾捐血三次，即可兌換限量黑熊杯杯，邀市民踴躍加入捐血救人行列。

目前庫存量七．七天

高雄捐血中心主任洪啟民表示，農曆春節即將到來，氣溫下降會影響民眾捐血意願，目前庫存量七．七天，希望達到十天以上庫存量，呼籲社會大眾挽袖捐血，充裕春節期間醫療用血。

為鼓勵民眾愛心捐血，高雄捐血中心與台灣黑熊保育協會合作，一起用台灣黑熊為捐血代言，並設計限量黑熊杯杯，即日起市民朋友只要捐血三次，即可兌換限量黑熊杯杯乙只。

高雄捐血中心昨天召開記者會，並邀請捐血大使王冠容與「血寶寶」及「黑寶」一起，以卡哇伊造型亮麗代言，並呼籲民眾踴躍捐血救人。

高雄市各扶輪社也舉辦多場捐血活動，從一月七日至二月十九日止，共計發動卅八場捐血活動，扶輪社為感謝捐血人共襄盛舉，由扶輪社贈送捐血民眾精美紀念品及捐血中心紀念品各乙份。各項活動詳情請至高雄捐血中心網站www.ks.blood.org.tw查詢。