〈南部〉八咘的搞怪樂園 五月天後製團隊玩創意

2017-01-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕五月天演唱會幕後製作團隊斥資兩億元，一月中旬將在高雄推出全新概念式親子樂園「八咘的搞怪樂園」﹔立委賴瑞隆與高市觀光局長曾姿雯昨現身樂園造勢活動，邀請大家一起感受五月天後製魅力。

五月天幕後製作團隊必應創造公司，曾擔綱五月天、林俊傑、丁噹、田馥甄、李宗盛的演唱會後製，在策劃、執行層面的專業與經驗均豐富，這回由立委賴瑞隆牽線，首次在高雄挑戰不同形態的娛樂節目。

親子樂園 預定十四日開幕

主辦單位說明，搞怪樂園是全新概念式的親子樂園，運用○到九的數字作人物發想，推出四位故事主人翁八咘、五花果、淘七蛋、小二魔。

透過四隻怪物個性與特色規劃四大主題區，分別安排遊玩探索（二號糖果屋）、奇幻展演（八號派對村）、體適能發展運動（七號冒險叢林）、創意彩繪等不同空間（五號後花園）。

曾與五月天合作，樂園當然也獲五月天相挺，將專輯主打歌「派對動物」提供樂園當主題曲，讓大小朋友一邊聽五月天，一邊盡情在樂園中玩樂。

樂園預定一月十四日開幕，至二月廿八日，詳情可至官網www.8咘的搞怪樂園.tw。