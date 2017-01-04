〈南部〉花東遊花海 打卡送好禮

2017-01-04

〔記者張存薇／台東報導〕二期稻作收成，花東處處花海迷人，台東縣農會舉辦「花東特色農遊」圖文按讚活動，邀民眾遊花海、拍美照，上傳臉書粉絲專頁分享，有機會獲得千元在地農特產品好禮！

台東縣池上、關山、卑南、成功四鄉鎮及花蓮富里鄉均有花海專區，富里今年以沙雕為主題，台東縣四處花海除繽紛燦爛大地畫布，也種有「可食地景」，池上鄉花海區佔地二．四公頃，另有萵苣、白菜、韭菜等蔬菜，開發「生米煮成熟飯」體驗遊程，十人以上成行，預約電話：089-865936。

關山鎮農會則在米國學校周邊種了十公頃向日葵花海，也與關山鎮的幼兒園搭配種碗豆、蕃茄等蔬菜，推廣食農教育，每個週休二日、春節期間「榖倉音樂祭」與農夫市集，此外，關山鎮拔蘿蔔活動十至十五日登場，預約電話：089-814903。

卑南鄉在縣農會東遊季渡假村前有二．五公頃花海，今年主題為溫泉流下、搭配象徵泡泡的花球，「可食地景」為香草植物，帶領遊客放鬆身心。

成功鎮農會美山花海區有三公頃面積，省道台十一線花海旁設有大型漂流木金雞帶小雞，美山展售中心後方種波斯菊及蔬菜，過年前後開花、收成。

台東縣農會歡迎民眾加入臉書粉絲專頁「花東特色農遊－米其鄰五顆星」，分享到成功、東遊季、關山、池上、富里花海旅遊、農業體驗一百字圖文，當月按讚人數最高前十名，可獲千元在地農特產品。