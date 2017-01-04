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〈南部〉修復高士神社 日人獻鮑魚

2017-01-04

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕受莫蘭蒂及梅姬颱風重創的牡丹鄉高士小神社，捐造的日本神職人員佐藤健一，利用元旦假期悄悄到訪高士，除修復些微受損的神社，還代為獻上極品鮑魚供品，彰顯日台的長期友好。

佐藤健一在台、日籍友人及高士居民陪伴下，連續第二年元旦到訪高士進行新年祈福儀式，也為颱風受創的神社進行手工修復，初步檢修，神社本體受創沒有想像嚴重。

佐藤透過台灣友人陳重源表示，因為本體無大礙，佐藤主要針對神社屋簷及欄杆部分，以手工方式復原，並將小神社前的迷你鳥居改成可拆式的，未來遇到颱風可拿下收到神社後方。

今年的神社新年祈福，除了復原工作外，佐藤也代替北海道函館一名男子奉上極品鮑魚供品，佐藤健一友人姚銘偉說，高級鮑魚供品是日本供品的最高敬意，對方得知佐藤要到台灣修復神社，特別購買了十三萬日圓的津輕海峽著名鮑魚產地「大間」出產最高級鮑魚，希望向排灣族英靈致敬。

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  • 佐藤以手工修復因颱風受創的神社，彰顯日台的長期友好。 （記者蔡宗憲翻攝）

    佐藤以手工修復因颱風受創的神社，彰顯日台的長期友好。 （記者蔡宗憲翻攝）

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