〈南部〉破壞穀倉美感 池上火車站屋頂電塔拆除

2017-01-04

保留避雷針 另設新塔

〔記者王秀亭／池上報導〕池上火車站改建工程即將完工，穀倉造型將成新地標，民眾卻發現屋頂多了個無線電塔，與日式穀倉外觀格格不入，被批有礙觀瞻，鐵改局與台鐵局順應民意，昨天拆除，惟考量車站建物安全，仍保留避雷針，池上鄉民盼在兼顧設計與安全下，讓車站更美觀。

交通部陸續改建縱谷地區火車站，以呈現在地特色，池上火車站迎合米鄉之稱，日式穀倉造型讓許多池上鄉民引頸期盼完工之日，去年十一月建物逐見雛形，民眾就發現穀倉頂端架了一座高塔，突兀的構造，「難道是電信業者的基地台？」直批破壞了景觀。

鐵改局玉里工務段長薛文城表示，該塔是台鐵行車通訊用的電波塔，與避雷針一併設置，並非電信業者基地台，經台鐵局現場會勘，決定遷移至車站建物北邊另設新塔，去年十二月二十九日完成測試，設在車站建物上方的電波塔昨天拆除。

電波塔雖然移走，但避雷針還是留在原處，池上鄉福原社區發展協會理事長林建宏對此不滿，直言既已順應民意，移走電波塔，為何不能一併移開避雷針，否則穀倉造型車站頂一根針，仍舊不夠完美。

薛文城解釋，避雷針需設在建物最高處，池上火車站穀倉造型上方的小閣樓是建物最高點，在保護建物內電器設備的安全考量下，設置避雷針無法避免，新設置的電波塔同樣設有避雷針，而池上站改建工程已竣工，待驗收完成，即可點交給台鐵局。