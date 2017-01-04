〈南部〉綠議會黨團3長交接 賴清德盼共推市政
2017-01-04
〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會民進黨團昨舉行新舊任黨團三長交接典禮，第二屆第五任新任總召李退之、幹事長林宜瑾和書記長林志展，在議長賴美惠與黨團成員見證，以及市長賴清德、民進黨中央黨部副秘書長李俊毅、南市黨部主委顏純左祝賀下，順利完成交接。
賴清德表示，過去一年對台南而言是辛苦的一年，感謝民進黨團，共同度過台南市五十年來最嚴重地震，民進黨團成功改革地方黑金，並協助市府完成登革熱防治工作，同時在席次未過半下，完成一○六年預算審查，對市政推動非常重要。
賴清德強調，民進黨新政府上台後，中央經費加持台南重大建設，但國內政局藍綠對抗更嚴重，中國施加給台灣的壓力越來越大，面對這三個變化，唯有民進黨全體並肩作戰，中央、地方與府會合作，才能克服困難。
李退之表示，這是去年黨團會議修改黨團內規，將黨團三長任期由半年延長為一年後的首次黨團總召改選，今年是市長賴清德第二屆任期的第三年，在市長八年任期規劃中，多項重大市政建設皆將於任期最後兩年陸續實現，加上蔡英文總統執政半年多來，由中央政府核定給台南多項國家級重大建設，期望市府與民進黨團全力配合，共同完成市政推動。
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