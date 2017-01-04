〈南部〉白蓮霧QR Code當門面 新市公所很時尚

2017-01-04

〔記者林孟婷／新市報導〕行銷地方特色跟上科技潮流！新市區公所首創運用QR Code做為區公所門面設計，同時加入地方白蓮霧文化產業特色，結合地方與科技風格，大大的QR Code不僅顯目，也方便外地遊客透過掃描就可以隨即知道地方的「即時訊息」。

新市區以生產白蓮霧全台聞名，特殊在地的產業文化一躍成為門面設計的主題，新市區長邱保華表示，新市區公所原本門面是簡單格柵設計，一直想要加以改變以凸顯出地方特色。

邱保華說，除展現地方特色，新市區內有南科園區，也希望能加入科技元素，加上新市區外來人口以及遊客日漸增多，提供民眾方便且快速的地方訊息就顯得相當重要。

在南科國際青年商會會長吳茜蓉協助下，設計大膽且創新圖案，以QR Code為設計主題，加入新市白蓮霧的圖案呈現創新想法，邱保華說，因採用不鏽鋼材質，當時為了設計出QR Code，廠商大費周章在不鏽鋼進行上色、找好定位點才陸續完成，新的門面設計日前放上區公所大門，相當吸睛。

邱保華表示，只要手機對準區公所大門上大大的QR Code，就能直接進入公所首頁，立刻可以得知地方最新消息，同時提供當地好吃、好玩的生活文化與在地景點，到了假日吸引遊客在區公所前「掃描」。

新市區公所的QR Code門面設計也在網路上引起討論，有網友就說「太有創意了」、「有夠大膽的啦！」「以後只要掃一掃就知道那兒有好吃的了！」邱保華說，比較意外的是，原以為QR Code設計會讓老人家無法接受，沒想到長輩來「掃描」的人數也不少，顯示老人家也很跟得上社會潮流。