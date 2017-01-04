〈南部〉綠議員挺 在野議員：仍需加把勁

2017-01-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府緊縮預算，民進黨團總召李退之表示，南市預算僅有桃園、台中市等直轄市規模的一半，市府當然要把錢花在刀口上，加強原台南縣基礎建設，例如投入治水成效，原本學甲工業區招商不出去，道路排水問題解決了，招商就非常順利。

李退之直言，「縮衣節食」作法難免會衝擊到地方民代建議權少很多，引發不滿，但為何市長賴清德施政滿意度仍居高不下，顯見施政抉擇確實照顧民眾所需。

國民黨議員王家貞則表示，光看預算縮減，不能評估市政績效，賴市長說今年「苦盡甘來」，後面的「甘 」所指為何？至今仍看不到為何，市立美術館、棒球村工程都落後。

無黨議員杜素吟認為，市府一年花三億元做市區路平，但偏遠鄉鎮卻被漠視，而且地方預算少，相對仰賴中央補助就多，市府建設仍要加把勁。